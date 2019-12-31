​Çin Pekin Büyükelçimiz Emin Önen, Şanlıurfa’da Taziyeleri Kabul Etti

Büyükelçi Cenazeden Sonra Çin'e Döndü

Eniştesi Ecz. Şeref Yetkin’in vefatı nedeniyle gerek cenazeye, gerek taziye ziyaretine gelerek ve gerekse telefonla ve mesajla arayarak ‘Başsağlığı’ dileklerini ileten herkese candan teşekkür ettiğini belirten Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçimiz Abdulkadir Emin Önen, “İnancımızın gereği her canlının ölümü tadacağına inanıyoruz ve her canlı bir gün mutlaka ölecektir. Allahu Teâlâ rahmet eylesin, eniştemin de ömrü bu kadarmış. Allahu Teâlâ günahlarını ve günahlarımızı affeylesin. Kalanlara sabır ihsan eylesin” diyerek ümmeti Muhammed’in ölmüşlerine rahmet, kalanlara da sağlık-sıhhat ve afiyet temennisinde bulundu.Cenaze defin işlemleri sonrasında Şanlıurfa’da Ta’ziye geleneği gereği 3 gün ta’ziyeleri kabul eden ÇHC Pekin Büyükelçimiz Abdulkadir Emin Önen, İkiağız (Mahalle) köyüne giderek Yaşuk Ailesine de ta’ziye ziyaretinde bulunduktan sonra programı gereği Çin Halk Cumhuriyeti’ne geri döndü.Editör: Ahmet Şen