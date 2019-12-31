​Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu’nun Yeni Yıl Mesajı

Başkan Eyyüpoğlu mesajında; 2020’nin Türkiye’ye ve tüm dünyaya sevgi, barış ve refah getirmesi dileğinde bulundu.'Her yeni yıl başarının,mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik, dostluk bağlarımızın pekiştiğive sağlıklı bir hayata ulaşma yolunda yeni isteklerimizin filizlendiği bir yıldır.Karşılamakta olduğumuz yeni yılın aydınlık bir geleceğe adım atılması yolunda kadim bağlarımızın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, başta cennet ülkemiz olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza, bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimdir.İnanıyorum ki yeni yılda Yüce Milletimizin hedeflerine ulaşması, mazlum milletlerin yegâne umudu olan devletimizin gücüne güç katması ve bekası doğrultusunda birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde her zaman olduğundan daha fazla kenetlenecek, bu istikamette emin adımlarla yürümeye devam edecektir.Bu vesileyle; 2019 yılının hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli Şanlıurfalı çiftçilerimize, Şanlıurfa halkına, Aziz Türk Milleti'ne, İslam Coğrafyasına ve tüm insanlığa barış, sevgi, refah, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesinidiler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım.' dedi.Editör: Ahmet Şen