Şanlıurfa’da Canlı Yayında Ameliyat Yapıldı

Şanlıurfa’da Fıtık Ameliyatı Gerçekleştirildi

S.B.Ü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye ek binasında düzenlenen programa Şanlıurfa merkez, ilçe ve çevre illerden konusunda deneyimli birçok hekim ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalından akademisyenler katıldı.Gerçekleştirilen programda ameliyathane ile konferans salonu arasında sağlanan interaktif- canlı bağlantı ile 5 ayrı olguya Laparoskopik TAPP, TEP, Umbilical ve İnsizyonel fıtık ameliyatları başarıyla gerçekleştirildi.Editör: Ahmet Şen