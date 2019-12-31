​Başkan Özyavuz 2020 Hayırlara Vesile Olsun

Başkan Mahmut Özyavuz, mesajında şunları kaydetti: "Yaşadığımız mutluluklar, sevinçler, acılar ve üzüntüler ile bir yılı daha geride bırakarak; yeni ümitlerin taptaze ve canlı olduğu yeni bir yıla merhaba diyoruz. Bilindiği gibi, göreve geldiğimiz günden bugüne kentimizi yeniden yapılandırmak ve modern bir Harran oluşturmak için gerekli tüm çalışmaları başlattık.Şeffaf ve adaletli bir hizmet anlayışıyla Harran için gerekli olan her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kurumsallaşmamızı tamamlayarak, adaletli, sosyal ve şeffaf bir belediye anlayışı oluşturma gayesi ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Şehrimizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz.Bunları gidermek için 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da gerekli planlama ile çalışmalarımız devam edecektir. İnanıyoruz ki biz çalıştığımız müddetçe şehrimiz güzelleşecek, değişecek, yenilenecek. Bütün bu güzel duygular ile yaşanılacak her yeni anın yaşanmadan önce yeni beklentileri, yeni umutları, iyimserliği beraberinde getirdiği; 2020 yılında ilçemizde, ülkemizde ve tüm Dünya’da sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve yardımseverlik duygularının arttığı huzur ve güvenin tesis edildiği, içinde yaşanılan zamanın en ince ayrıntılarıyla faydalı bir şekilde yaşanıldığı günler temenni ederek; hayallerin ve umutların gerçeğe dönüştüğü, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum” dedi.Editör: Ahmet Şen