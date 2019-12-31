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Bu haber 31 Aralık 2019 13:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Özşavlı ve Akay'dan Başkan Soylu'ya ziyaret

Şanlıurfa Milletvekilleri Doç. Dr. Halil Özşavlı ve Ahmet Akay, Ceylanpınar Belediye Başkanlığı görevine devralan yeni Başkan Feyyaz Soylu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

​Özşavlı ve Akay'dan Başkan Soylu'ya ziyaret

Ceylanpınar Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan seçimde Belediye Başkanı olan Feyyaz Soylu'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Ziyaret kapsamında Şanlıurfa Milletvekileller Doç. Dr. Halil Özşavlı ve Ahmet Akay beraberlerindeki heyetler ile Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Yeni Başkan Soylu, Belediye Başkan yardımcıları ve Belediye meclis üyeleri misafirlerini kapıda karşılarken vekiller de kendilerini bekleyen protokol ile tek tek tokalaştı. 

Yeni Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Özşavlı ve Akay'ın ziyaretleri dolayısı ile duyduğu memnuniyeti ifade ederek, " Bu nazik ziyaretleri dolayısı ile sayın vekillerimize  çok teşekkür ediyorum. Ceylanpınar'da eksiklerimiz çok. Değerli vekillerimiz ile birlikte inşallah ilçemizin eksiklerini tamamlayacağız. Değerli vekillerimizin bizlere her zaman destek olacağından ve ilçemize getirilecek hizmetler konusunda bizlere yardımcı olacaklarından hiç bir şüphem yoktur." dedi.

Doç. Dr. Halil Özşavlı da burada yaptığı konuşmada , "Bugün Feyyaz kardeşimize hem bir hayırlı olsuna geldik hem de kendisine her zaman destek olacağımızı ifade etmeye geldik. Feyyaz kardeşimiz urfa belediye başkanları içerisinde en şanslı olan. Bir çok ilçe belediye başkanı için koşuşturan bir milletvekili var. Feyyaz kardeşimizin arkasında iki milletvekili var. Ben Viranşehirle ilgili bir konu olduğunda tek başıma gidiyorum, Akçakale ile ilgili bir konu olduğunda Ahmet Akay vekilimiz tek başına gidiyor ama Ceylanpınarla ilgili bir konu olduğunda ikimiz birlikte gidiyoruz. Çalışma projelerimizi biliyorsunuz. Neticede el birliği ile Ceylanpınrı kalkındıracağız." deyi konştu.

Vekil Ahmet Akay ise Ceylanpınarlılardan en büyük beklentinin birlik ve beraberlik olduğunu ifade ederek, " Aramıza nifak tohumlarının ekilmesine izin vermeyelim. Hepimiz kardeşiz. Birlik ve beraberliğimizi elimizden bırakmadığımız müddetçe ilçemiz için yapamayacağımız hiç bir şey yok. Hepimiz Ceylanpınarlıların yanındayız." şeklinde konuştu.



Editör: Ahmet Şen
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​Özşavlı ve Akay'dan Başkan Soylu'ya ziyaret
​Özşavlı ve Akay'dan Başkan Soylu'ya ziyaret
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