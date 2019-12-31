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Bu haber 31 Aralık 2019 12:14:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Sınırında Şehidimiz Var! Ateş Erzurum'a Düştü

Suriye’nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekâtı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

​Şanlıurfa Sınırında Şehidimiz Var! Ateş Erzurum'a Düştü

Suriye’nin Tel-Abyad kentinde dün saat 15.02’de meydana gelen patlamada; Barış Pınarı Harekâtı'nda görevli, Erzurum nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya yaralandı. İlk müdahalesi Akçakale Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra Şanlıurfa Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit oldu.




Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi'nde oturan yakınlarına acı haber yetkililer tarafından verilirken, şehit Kaya’nın baba evine Türk bayrağı asıldı.

 

"Sevinerek gittiği harekatta şehit oldu"

Ailenin ikinci şehidi olduğunu belirten şehidin amcasının oğlu Taner Kaya, “Daha önce de şehidin dedesinin kardeşi Van’da şehit olmuştu. Barış Pınar Harekatı'na sevinerek gitmişti ama şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Dün yaralı olduğu haberi bize gelmişti, bugün sabah 07.00’de şehit olduğunu öğrendik. Başımız sağ olsun” diye konuştu.

Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karskapı Şehitliği’ne defnedilecek.




Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa Sınırında Şehidimiz Var! Ateş Erzurum'a Düştü
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