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Bu haber 31 Aralık 2019 12:00:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Cezaevinden İzne Çıkan Koca Eşini 20 Yerinden Bıçakladı

Açık cezaevinden izinli olarak çıkıp firar eden koca, eşini 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

​Cezaevinden İzne Çıkan Koca Eşini 20 Yerinden Bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da kaldığı açık cezaevinde yatan ve izne çıkan A.K., firar ederek cezaevine geri dönmedi. Firari şahıs, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde karısı Gülten K.'yı (25) teyzesinin evinin yakınlarında yakalayarak 20 bıçak darbesi ile yaraladı. Teyzesinin evine kaçan Gülten K. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, koca elindeki bıçakla olay yerinden kaçtı.


 

Kapıyı Açar Açmaz Kendini İçeri Attı

Gülten K.'nın teyzesi Medine Karagül, yaşadıkları karşısında şok olduklarını ifade ederek, "Beni aradı evde misin diye, bende gel evdeyim ben dedim. Kapıyı açar açmaz kendini içeri attı, her yeri kandı. Başka bir şey görmedik, zaten kocası bıçaklamış kaçmış" dedi.


 

Kayıplara Karışan Zanlı Aranıyor

Gülten K.'nın yaşam savaşı verdiği öğrenilirken, güvenlik güçleri karısını vahşice bıçaklayan A.K.'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.



Editör: Ahmet Şen 
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