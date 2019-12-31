​Büyük Panik! Silahla Banka Soydu, Çıkarken Bomba Bıraktı

Dün Bursa’nın Nilüfer'e bağlı Özlüce Mahallesi'nde meydana gelen olayda elinde silahla bankaya giren yüzü kar maskeli soyguncu, bankadaki paraları aldıktan sonra kaçarken bankaya içinde düzenek bulunan çanta bıraktı. Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu, paraları alıp kayıplara karıştı. Banka müşterileri ve çalışanlar paniğe kapılarak bankadan dışarı çıkamadı. Haber verilmesi üzerine bankaya bomba imha ekibi, çevik kuvvet ve çok sayıda ambulans sevk edildi. İçeride mahsur kalan çalışan ve müşteriler panik içinde kurtarılmayı bekliyor.Editör: Ahmet Şen