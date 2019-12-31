​Başkanlar Birecik’e Giderek Mirkalam’ı Ziyaret Etti

Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Ak Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğan ve Ak Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’ı makamında ziyaret etti.Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, İlçe Belediye Başkanları, Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı ve İlçe Başkanlarının ziyaretlerinden memnun olduğunu dile getirerek kendilerine teşekkürlerini iletti.Editör: Ahmet Şen