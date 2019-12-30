Şanlıurfa Orman Müdürlüğü Yılın Personeline Ödül Verdi

Törenle Öz Orman-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Latif ÇOBAN’da katıldı. Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Murat TUNCER, personelin motivasyonunu arttırmak için ilk defa böyle bir uygulama yaptıklarını, 2019 yılının Şanlıurfa İşletmesi açısından genelde çok başarılı geçtiğini, sadece ödül verilen değil tüm personelin başarılı çalışmalar yaptığını, bu vesile ile tüm personeli tebrik ettiğini ve 2020 yılında da tüm personele başarılar dilediğini söyledi.

Öz Orman-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Latif ÇOBAN ise 2019 yılında başarılı olan personelimize plaket ve Sendikamızın hediyesini takdim etti. başarılarının devamlı olmasını temenni ettik. Programın düzenlenmesinde emeği geçen başta Orman İşletme Müdürümüz Sayın Murat Tuncer olmak üzere herkese teşekkür etti.







Editör: Ahmet Şen