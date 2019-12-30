​Fakıbaba: Projelerle Haliliye’nin Çehresi Değişecek

CANPOLAT: HEP BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ

FAKIBABA: HALİLİYE’YE ÇOK HAKİMLER

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve mevcut AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ve beraberindeki heyetle Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ı makamında ziyaret etti. Belediye başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Canpolat, Halilliye Belediyesinin 9 aylık yürüttüğü faaliyetler ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı.Gerçekleşen ziyarete ilişkin konuşan Belediye Başkanı Canpolat, şunları kaydetti:“Şanlıurfa Milletvekili ve bir önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba, bizleri belediyemizi heyeti ile birlikte ziyaret ettiler. Bizlerde Haliliye’de Şanlıurfa’da belediye ile ilgili yaptığımız hizmetleri ve projelerimiz kendilerine arz ettik. Hep beraber istişare ettik. Kendilerinin tecrübelerinden faydalandık. Ben sayın milletvekilimize ve heyetine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte uyum içinde belediye başkanları, milletvekilleri ve en önemlisi vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışacağız.”Başkan Canpolat’ı ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise Haliliye Belediyesi ile ilgili övgü dolu cümleler kurdu. Konuşmasına Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve ekibine teşekkür ile başlayan Fakıbaba şunları söyledi:“Faydalı bir görüşme oldu. 9 aylık faaliyetleri ile ilgili özet bir bilgilendirmede bulundular. 9 ay içerisinde hem sayın başkanın Haliliye ilçesine ne kadar hakim olduklarını gördüm tabi Urfalı olarak bu beni çok mutlu etti. İnanıyorum bu başlatacakları projelerle Haliliye’nin çehresi değişecektir. Ben bırakalı 6 yıl olmuş. 6 yıldan sonra daha temiz bir Urfa görmekten mutluluk duyuyorum. Bu bayrağı biz devrettik. Bizden alan arkadaşlarımız inşallah daha yüksek yerlere bu bayrağı dikeceklerdir. Kendilerini yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Biz hep beraber milletvekili, belediye başkanları, teşkilat olarak hep beraberiz. İnşallah 2020 yılında daha farklı bir Urfa için hep beraber çalışacağız.”Ziyarettin ardından Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba Haliliye Belediyesinden ayrıldı.Editör: Ahmet Şen