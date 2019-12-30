Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 30 Aralık 2019 21:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Kuş’tan Yeni Yıl Mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2019 yılının tüm İslam coğrafyasına, ülkemize birlik, beraberlik ve huzur getirmesini diledi.

​Başkan Kuş’tan Yeni Yıl Mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Kuş yeni yıl mesajında; "Yeni yılın tüm islam coğrafyasına ve ülkemize huzur, refah ve mutluluk getirmesini dilerim. Acısıyla tatlısıyla 2019 yılını geride bıraktık. 2020 yılı inşallah Eyyübiye yılı olacak. Yapacağımız yeni çalışmalar ve ilçemize kazandıracağımız projelerle ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz.” Dedi.



Daha müreffeh bir Eyyübiye için çalışmaya devam ettiklerini ve 2020 yılında da yeni projelerle Eyyübiye’nin hak ettiği noktalara gelmesi için çalışacaklarını belirten Başkan Kuş mesajında şunları söyledi;” Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren tüm Eyyübiyelilerin belediyesi anlayışıyla çalışmaya başladık. Çok çalışan ve üreten bir bakış açısıyla ilçemize değerler katmanın çabası içindeyiz. 2020 yılında başlatacağımız ve ilçemize farklı bir görünüm kazandıracak olan vizyonel projelerle ilçemizi hak ettiği noktalara taşımanın gayreti içinde olacağız. Vatandaşlarımızın geride bıraktığımız yıl içinde bizlere olan inancı, güveni ve samimiyeti çalışma azmimizi daha da artırıyor. Yeni yılda da daha çok çalışıp bizlere olan güveni boşa çıkarmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya ve İslam coğrafyasına barış, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm hemşerilerime saygı ve sevgi iletiyorum"





Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Başkan Kuş’tan Yeni Yıl Mesajı
​Başkan Kuş’tan Yeni Yıl Mesajı
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2019 yılının tüm İslam coğrafyasına, ülkemize birlik, beraberlik ve huzur getirmesini diledi.
Harran Belediyesinden 400 Çocuğa Giyim Yardımı
Harran Belediyesinden 400 Çocuğa Giyim Yardımı
Harran Belediyesi ilçe genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara, kışlık giysi yardımında bulundu.
​BBP Genel Başkanı Destici, Vali Erin’i Ziyaret Etti
​BBP Genel Başkanı Destici, Vali Erin’i Ziyaret Etti
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Şanlıurfa’da düzenlediği “Türkiye Buluşuyor, Birlikte Kucaklaşıyor” programına katıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, program sonrası Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i ziyaret etti.
​Yapıcıer, Seramik Atölyesini Ziyaret Etti
​Yapıcıer, Seramik Atölyesini Ziyaret Etti
İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer ve 13 İlçe Milli Eğitim Müdürü seramik atölyelerini ziyaret etti.
​Başkan Yalçınkaya Dur Durak Bilmiyor
​Başkan Yalçınkaya Dur Durak Bilmiyor
Her geçen gün bünyesine yeni araçlar ekleyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, araç parkına bir Ekskavatör ve bir çöp toplama aracı daha kazandırdı.
​Eyyübiye Belediyesi, ‘2019 Yılı Türkiye’nin Dış Politikası’ Paneline Ev Sahipliği Yapıyor
​Eyyübiye Belediyesi, ‘2019 Yılı Türkiye’nin Dış Politikası’ Paneline Ev Sahipliği Yapıyor
Eyyübiye Belediyesi ev sahipliğinde ‘2019 Yılı Türkiye’nin Dış Politikası’ paneli düzenlenecek. Başkan Kuş, düzenlenecek panele tüm vatandaşları davet etti.
​Karaköprü’de Çocukların Hayalleri Gerçekleşiyor
​Karaköprü’de Çocukların Hayalleri Gerçekleşiyor
Karaköprü Belediyesi ve Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen Hayallimdeki Karaköprü yarışmasında, geçmiş yıllardaki hayallerin gerçeğe dönüşmesi öğrencileri mutlu etti.
​Başkan Özyavuz’dan Harran Girişine Yeni Tank
​Başkan Özyavuz’dan Harran Girişine Yeni Tank
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, 15 Temmuz Şehitler Anısına yapılan eski tankı kaldırarak, yenisini getirdi.
Kaymakam Duman, Çocuklarla Bir Araya Geldi
Kaymakam Duman, Çocuklarla Bir Araya Geldi
Hilvan Kaymakamı Furkan Duman Şehit Halit ŞİLTAK İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Duman, çocukların mesleki konudaki sorularını da cevapladı.
​Başkan Soylu, Personel ile bir araya geldi
​Başkan Soylu, Personel ile bir araya geldi
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, belediye başkanlığı görevini devralmasının ardından Destek Hizmetleri Müdürlüğünde belediye personeli ile bir araya geldi.
​Başkan Özyavuz 30 Mahallede Yol Onarım Çalışmasını Bitirdi
​Başkan Özyavuz 30 Mahallede Yol Onarım Çalışmasını Bitirdi
Harran Belediyesi, kırsalda başlattığı yol yapım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
​Eyyübiyelilere Müjdeli Haber: Millet Bahçesinin Startı Veriliyor
​Eyyübiyelilere Müjdeli Haber: Millet Bahçesinin Startı Veriliyor
Yeşil bir Şanlıurfa için projeler geliştirerek kaynak bulma noktasında büyük bir özveri sağlanırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Eyyübiye ilçesine Millet bahçesinin yapımı için tahsis edilen 150 Dönümlük alanda incelemelerde bulunan Başkan Beyazgül, “Halkımızın talep ettiği Millet Bahçesi projesini gerçekleştiriyoruz” dedi.
​Başkan Kuş’tan Yeni Yıl Mesajı
​Başkan Kuş’tan Yeni Yıl Mesajı
Harran Belediyesinden 400 Çocuğa Giyim Yardımı
Harran Belediyesinden 400 Çocuğa Giyim Yardımı
​Cem Yılmaz, Ameliyatla Cinsel Organını 5 Santimetre Küçülttüğünü İtiraf Etti
​Cem Yılmaz, Ameliyatla Cinsel Organını 5 Santimetre Küçülttüğünü İtiraf Etti
​Fareleri Öldürmek İsterken Zehirlendiler
​Fareleri Öldürmek İsterken Zehirlendiler
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:31
Öğle
12:32
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:44
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿