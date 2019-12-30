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Bu haber 30 Aralık 2019 16:36:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Sinema Oyuncusu Göbeklitepe’yi Beyaz Perdeye Taşımak İçin Destek Bekliyor

60 yıllık ömrüne 30 film sığdıran sinema oyuncusu Bekir Felhan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan olayları, bölgenin tarihini ve kültürünü beyaz perdeye taşımak için Kültür ve Turizm Bakanlığından destek bekliyor.

​Sinema Oyuncusu Göbeklitepe’yi Beyaz Perdeye Taşımak İçin Destek Bekliyor

1959 yılında çekilen ve başrollerini Hüseyin Peyda'nın oynadığı ‘Kaderim Böyle İmiş’ filminde çocuk oyuncu olarak rol alarak sinema dünyasına giren sinema oyuncusu Bekir Felhan, Mem-u Zin dizisinde ise 56 bölümde rol aldı. Bugüne kadar 30’u aşkın dizi ve sinema filminde oynayan Felhan, son yıllarda ünlü aktör Anthony Quinn'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çekilen birçok dizi ve sinema filminde rol alan Felhan, bölgede yaşanan olaylardan dolayı sinema işleri azalınca işsiz kaldı. Tarihi Gümrükhanı’nda seyyar tezgah kurup tespih satarak geçimini sağlayan oyuncu Felhan, 60 yıllık sinema tecrübesiyle başta Göbeklitepe ve Balıklıgöl olmak üzere bölgede yaşanan olayları Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle beyaz perdeye taşımak istiyor.


 
 

“60 yıllık tecrübemle yeni projeler için destek bekliyorum”

Şanlıurfa’nın tarihini ve kültürünü beyaz perdeye taşımak için destek isteyen sinema oyuncusu Bekir Felhan, “Ben 1959 yılında çekilen ve başrollerini Hüseyin Peyda'nın oynadığı ‘kaderim böyle imiş’ filminde çocuk oyuncu olarak sinemaya başladım. Birçok filmde rol aldım. İstanbul’da da sahne arkasında görev yaptım. Şanlıurfa’ya gelince Kırk Haramiler filminde rol aldım. 60 yıllık sinemada hala oynamaktayım. Turizm ve Kültür Bakanlığından destek bekliyorum. Oyunculuk tecrübeme dayanarak kendim film çekmek istiyorum. Bana hibe versinler, hak tanısınlar. Şanlıurfa’nın tarihi yapılarını ile gelenek ve göreneklerini sinema taşımak istiyorum. Bana imkan verildiği taktirde senaryolarını hazırladığım filmleri çekmek istiyorum. Aşiretlerle ilgili bir film yapmak istiyorum. Bölgedeki kültürümüzü gün yüzünü sinemayla çıkarmak istiyorum. 60 yıllık sinema tecrübemle kendimi ispat etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
 
 


 
Editör: Ahmet Şen
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​Sinema Oyuncusu Göbeklitepe’yi Beyaz Perdeye Taşımak İçin Destek Bekliyor
​Sinema Oyuncusu Göbeklitepe’yi Beyaz Perdeye Taşımak İçin Destek Bekliyor
60 yıllık ömrüne 30 film sığdıran sinema oyuncusu Bekir Felhan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan olayları, bölgenin tarihini ve kültürünü beyaz perdeye taşımak için Kültür ve Turizm Bakanlığından destek bekliyor.
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