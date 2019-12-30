​Erdoğan, Urfa İlçe Belediye Başkanını Saraya Davet Etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'yi Cumhurbaşkanlığı Saray'ına davet etti.
Başkan Ekinci'nin Projeleri Erdoğan'ın Gözünden KaçmadıViranşehir için yaptığı ve yapacağı faaliyetler için Ankara ile sürekli bağlantıda olan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin bu çabası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gözünden kaçmadı.
Ekinci, Yeni Yılda Ankara'ya GidecekErdoğan, Başkan Ekinci’yi özel davetlisi olarak Külliye’ye davet etti. Başkan Ekinci, 2 Ocak 2020 tarihinde Erdoğan’ın davetine icabet etmek amacıyla Ankara’ya gidecek.
Editör: Ahmet Şen
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