​Erdoğan, Urfa İlçe Belediye Başkanını Saraya Davet Etti!

Başkan Ekinci'nin Projeleri Erdoğan'ın Gözünden Kaçmadı

Ekinci, Yeni Yılda Ankara'ya Gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'yi Cumhurbaşkanlığı Saray'ına davet etti.Viranşehir için yaptığı ve yapacağı faaliyetler için Ankara ile sürekli bağlantıda olan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin bu çabası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gözünden kaçmadı.Erdoğan, Başkan Ekinci’yi özel davetlisi olarak Külliye’ye davet etti. Başkan Ekinci, 2 Ocak 2020 tarihinde Erdoğan’ın davetine icabet etmek amacıyla Ankara’ya gidecek.Editör: Ahmet Şen