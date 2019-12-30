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Bu haber 30 Aralık 2019 20:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Belediyesinden 400 Çocuğa Giyim Yardımı

Harran Belediyesi ilçe genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara, kışlık giysi yardımında bulundu.

Harran Belediyesinden 400 Çocuğa Giyim Yardımı

Harran Belediyesi, Bünyan Gençlik ve Kalkınma Derneği ekipleri ile birlikte, daha önceden belirlenmiş maddi durumu el vermeyen ve yaşları 4 ile 8 arasında değişen 400 çocuğa kışlık giysi yardımında bulunuldu.


 

Başkan Özyavuz: Her Zaman Yanlarındayız

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; Nüfusu Suriyeli vatandaşlarla birlikte 100 bine yaklaşan, Harran ilçesinde, toplumun tüm kesimleriyle yakından ilgilendiklerini söyledi. Türkiye'nin geleceği olan çocukların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Özyavuz; "Onların mutlulukları ve gülümsemeleri bizim için her şeyden önemlidir. İhtiyaç sahibi ailelerimizin ve minik yavrularımızın yalnızca bu soğuk kış günlerinde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 


Ben buradan Harran ilçemize gelerek yardımlarda bulunan Bünyan Gençlik ve Kalkınma Derneği " ailesine de ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Yeni giysilerini alan minikler ve Aileler de bu anlamlı hediyelerden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirerek, Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’a teşekkür etti.





Editör: Ahmet Şen 







 
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