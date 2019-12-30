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Bu haber 30 Aralık 2019 19:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Cem Yılmaz, Ameliyatla Cinsel Organını 5 Santimetre Küçülttüğünü İtiraf Etti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, İbrahim Selim'in Zorlu PSM Touche Salonu'ndaki programına katıldı. Yılmaz, katıldığı programda 1999 yılında cinsel organını 5 santim küçülttüğünü itiraf etti.

​Cem Yılmaz, Ameliyatla Cinsel Organını 5 Santimetre Küçülttüğünü İtiraf Etti

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlıktan dolayı gösterisini iptal eden Cem Yılmaz, ertesi gün İbrahim Selim'in Zorlu PSM'deki Touche salonundaki programına konuk olarak katıldı. Birçok ünlü ismin izlediği söyleşide Yılmaz'dan bomba bir itiraf geldi.



 

21 Yıl Önce Geçirdiği Estetik Olay Oldu

Defne Samyeli ile uzun süre aşk yaşayan ancak daha sonra ünlü sunucu ile yollarını ayıran Cem Yılmaz, işine odaklandı. 3 gün önce Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan gösterisini rahatsızlığından dolayı 5 Ocak'a erteleyen ünlü komedyen, katıldığı bir söyleşide 21 yıl önce geçirdiği estetik operasyonu ile ağızları açık bıraktı.



 

Cem Yılmaz Cinsel Organını Küçülttü

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, oyuncu İbrahim Selim ve komedyen Cem Yılmaz'ın söyleşisinden kesitleri bugünkü köşesinden paylaştı. Özkök, Cem Yılmaz'ın 1999 yılında cinsel organını küçültme ameliyatı geçirdiğini belirtti.




Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök bombayı patlattı ve söyleşi esnasında Cem Yılmaz'ın bir itirafını(!) köşesinde paylaştı.
"Yani bir 5 santim falan ama sonra öğrendim ki ben gözümde büyütüyormuşum."

1999 yılında Cem Yılmaz'ın penis küçültme ameliyatı geçirdiğini iddia eden Ertuğrul Özkök, bunu şu sözlerle paylaştı:

- Hayatınızda hiç estetik operasyon yaptırdınız mı?
- 99 yılında bir penis küçültme operasyonu yaptırdım


- Büyük geçmiş olsun. Ne kadar küçülttünüz?
- Yani bir 5 santim falan ama sonra öğrendim ki ben gözümde büyütüyormuşum.


- Yani biraz erken aldırmışsınız. Buna şaşırdık.
- Büyütmeye şaşırmıyorsunuz da küçültmeye niye şaşırıyorsunuz.



Editör: Ahmet Şen 
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​Cem Yılmaz, Ameliyatla Cinsel Organını 5 Santimetre Küçülttüğünü İtiraf Etti
​Cem Yılmaz, Ameliyatla Cinsel Organını 5 Santimetre Küçülttüğünü İtiraf Etti
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, İbrahim Selim'in Zorlu PSM Touche Salonu'ndaki programına katıldı. Yılmaz, katıldığı programda 1999 yılında cinsel organını 5 santim küçülttüğünü itiraf etti.
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