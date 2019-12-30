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Bu haber 30 Aralık 2019 16:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

Peş Peşe 2 Cinayet! ​İlçe Sağlık Müdürü ve Doktor Eşi Evinde Öldürüldü! İki Olayın Bağlantısı Nedir

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, iddiaya göre evine giren hırsız tarafından öldürüldü. İlçe Müdürünün öldürülmesinden sonra yine aynı yerde başka bir doktor eşinin de benzer yöntemle öldürülmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

Peş Peşe 2 Cinayet! ​İlçe Sağlık Müdürü ve Doktor Eşi Evinde Öldürüldü! İki Olayın Bağlantısı Nedir

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir’in Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi Dost Yunus Sitesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. 


 

İlçe Sağlık Müdür Evine Giren Hırsız Tarafından Öldürüldü

İddiaya göre, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park (53), evine giren hırsız ile karşılaştı. Dr. Fuat Mehmet Park'ı gören ve kimliği belirlenemeyen hırsız ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Dr. Park, ağır yaralandı. Çevre sakinleri durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dr. Park'ı ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dr. Fuat Mehmet Park, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri Dr. Fuat Mehmet Park'ı silahla yaralayarak kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


 

 İzmir'de Önce Sağlık Müdürü Sonra Doktor Eşi Öldürüldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Park'ın öldürülmesinin ardından bir doktor eşi daha evinde öldürüldü. İki olayın birbiri ile benzerlik göstermesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Hareketli dakikaların yaşandığı ilçede polis alarma geçti.

İlk olay Ertuğrul Mahallesi Dost Yunus Sitesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park (53), evine giren hırsız ile karşılaştı. Dr. Fuat Mehmet Park'ı gören ve kimliği belirlenemeyen hırsız ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Dr. Park, ağır yaralandı. Çevre sakinleri durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dr. Park'ı ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dr. Fuat Mehmet Park, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.




 

Cerrahın eşi öldürüldü

Öte yandan, ilçeden bir cinayet haberi daha geldi. Alpkent Mahallesi 1032. sokakta bulunan Baran Apartmanı'nda yaşayan Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından cerrah Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de öldürüldü. İki olayın birbiri ile benzerlik göstermesi akıllarda soru işaretleri bıraktı. Polis olayla ilgili incelemeleri sürdürürken, saldırganlarla ilgili yakalama çalışması başlatıldı.






(GÜNCELLENDİ)

Polis Memurunu da Ağır Yaralamış! Katil Zanlısı Yakalandı

İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve bir polis memurunu da ağır yaralayan E.Y. isimli zanlı yakalandı.




Editör: Ahmet Şen 




 
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Asayiş
Peş Peşe 2 Cinayet! ​İlçe Sağlık Müdürü ve Doktor Eşi Evinde Öldürüldü! İki Olayın Bağlantısı Nedir
Peş Peşe 2 Cinayet! ​İlçe Sağlık Müdürü ve Doktor Eşi Evinde Öldürüldü! İki Olayın Bağlantısı Nedir
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, iddiaya göre evine giren hırsız tarafından öldürüldü. İlçe Müdürünün öldürülmesinden sonra yine aynı yerde başka bir doktor eşinin de benzer yöntemle öldürülmesi akıllarda soru işareti bıraktı.
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