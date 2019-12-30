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Bu haber 30 Aralık 2019 13:00:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Master Chef Birincisi Urfa’dan Çıktı

Urfalı Cemre Uyanık Master Chef Birincisi oldu. Master chef Türkiye finalinde ödülü kazanan Urfalı Cemre rakibine fark atarak araba ödülünü kazandı.

​Master Chef Birincisi Urfa’dan Çıktı

Masterchef Türkiye'de nefes kesen bir final yaşandı. 4 ay süren yarışmanın finalinde Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy şampiyonluk için kapıştı. Masterchef Türkiye 2019 şampiyonu için Acun Ilıcalı ödülü de büyüttü. Bu kez para değil ödül olarak araba verdi. İki etaplı finalin son bölümü canlı olarak yayınlandı. 

Master Chef 2019’un birincisi aslen Urfalı olan Cemre Uyanık oldu. Şampiyon Urfalı birincilik sonrası şu açıklamada bulundu;

“Ben buraya tek başıma gelmedim, anneme teşekkür ediyorum. Beni çok iyi yetiştirdi. Rahmetli babam da öyle. Burdaki tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Alican ile burada olmak benim için gurur verici.”







 

Cemre’nin Ödülü Araba Oldu

Masterchef Türkiye 2019'un büyük ödülü bu sene para değil. Geçen yıl Acun Ilıcalı birinci olana 100 bin lira para ödülü vermişti. Bu sene ödül bir araba oldu. Masterchef şampiyonu olan Cemre arabanın sahibi oldu.




 

Cemre Uyanık Kimdir, Aslen Nereli?

MasterChef 2019 finalisti Cemre Uyanık, 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor.
Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi.
MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.


Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Master Chef Birincisi Urfa’dan Çıktı
​Master Chef Birincisi Urfa’dan Çıktı
Urfalı Cemre Uyanık Master Chef Birincisi oldu. Master chef Türkiye finalinde ödülü kazanan Urfalı Cemre rakibine fark atarak araba ödülünü kazandı.
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