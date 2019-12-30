​Bakan Kurum: Kanal İstanbul, Boğaziçi’ni koruma ve Boğaz’ın özgürlük projesidir

Bu Gemi Petrol ve Kimyasal Yüklü Bir Gemi de Olabilirdi

“Türkiye sevgiyle kendi, milli yerli araçlarını izledi”

Bakan Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli’de, partisinin ‘İl Danışma Meclisi’ toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Kurum, gündemdeki sıcaklığını koruyan Kanal İstanbul Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Projenin Türkiye için olmazsa olmaz projelerden birisi olduğunu kaydeden Bakan Kurum, milletin desteğiyle projeyi gerçekleştireceklerini aktardı. Dün İstanbul Boğazı’nda yaşanan ve felaketin eşiğinden dönülen kazayı hatırlatan Bakan Kurum, “Türkiye’yi hem bölgesinde hem dünyada lider olacak, dünya ticaretinde öne çıkaracak ve İstanbul Boğazımızın konumunu koruyacak ‘Kanal İstanbul’ ÇED raporunu tamamladık. Vatandaşlarımızın, kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin görüşlerine sunduk. Dün daha Liberya bandıralı dev bir konteyner gemisi Rumeli Hisarı kıyılarında karaya oturdu ve hakikaten çok büyük bir kazadan tüm İstanbullularımız kurtuldu. Bu gemi petrol ve kimyasal yüklü bir gemide olabilirdi. Bu durumda felaketin boyutları çok daha yüksek olacaktı. Bu nedenle Kanal İstanbul projesi ülkemiz için olmazsa olmaz bir projedir. Onun için altını çizerek bir kez daha tekrarlamak isterim ki Kanal İstanbul, Boğaziçi’ni koruma ve kurtarma projesidir, Boğaz’ın özgürlük projesidir. Biz 18 yılda sizlerin ve milletimizin destekleri ile birçok projeyi gerçekleştirdik Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, inşallah sizlerin destekleri ile gerçekleştirilecek ve İstanbul’a bu büyük projeyi de kazandıracağız” dedi.Dün tanıtımı gerçekleştirilen yerli otomobille ilgili Bakan Kurum, birilerinin hayal dahi edemediği projelerin tek tek hayata geçirildiğini kaydetti. Bakan Kurum açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Cumhurbaşkanımızın yıllardır hayalini kurduğu, Türk milletinin yıllardır özlemini duyduğu, yerli ve milli otomobilimizin tanıtımını gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda araçlarımızı gördük ve tüm Türkiye büyük bir özveri ile büyük bir sevgiyle kendi, milli, yerli araçlarını izlediler. Araçlarımız sıfır emisyon üreten çevre dostu ve elektrik enerjili ve akıllı otomobil diyebileceğimiz, otomobillerimiz kendi segmentleri içerisinde en uygun en verimli ve en uygun maliyetli araba olacaklar ve en kısa zamanda da inşallah 2022 yılında da milletimizin kullanımına sunulmuş olacak. Bu projelerimizin tamamı ülkemizin tarihine geçecek büyük projelerdir. Birilerinin hayal dahi edemediği şeyleri biz teşkilatımızla birlikte, vatandaşımızla birlikte, 82 milyon vatandaşımızla birlikte bir bir hayata geçiriyoruz gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye de bundan sonraki süreçte devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki, ülkemizi bulunduğu konumdan daha çok yukarıya çıkarak, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alacak hem kendi coğrafyasına hem de bölgesine huzur getirecek, barış getirecek, bir ülke olmak sürecini ilelebet devam ettireceğiz. Bizi bu coğrafyada dimdik ayakta tutan şey ise değerli kardeşlerim binlerce yıllık köklü devlet ve medeniyet geleneklerimizdir. Milletin desteğiyle o hain planlara karşı mücadele eden liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.”Editör: Ahmet Şen