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Bu haber 30 Aralık 2019 09:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

​İki Çocuk Annesi Kocasını Uykusunda Öldürdü

İki çocuk annesi Binnaz K., tartıştığı eşi Ferhat K.’yi tabancayla vurarak öldürdü. Polisi arayan kadın, ekiplere teslim oldu.

​İki Çocuk Annesi Kocasını Uykusunda Öldürdü

Olay, sabah 8:00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Eretna caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddialara göre Binnaz K. ve eşi Ferhat K. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce eşinin evdeki silahını alan Binnaz K., Ferhat K.'nın başına bir el ateş ederek öldürdü. İki çocuk annesi Binnaz K. olay sonrası kendini ihbar ederek polis ekiplerine teslim oldu.


İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ferhat K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Binnaz K. gözaltına alınarak karakola götürülürken polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor. 



 

Misafirlerinin yanında küçük düşürdüğü için öldürmüş

Polis merkezine götürülerek sorguya alınan Binnaz K.’nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde Binnaz K., olaydan önceki akşam evlerine gelen misafirlerinin yanında kocasının küçük düşürücü laflar söyleyerek rencide ettiği ve bunu gururuna yediremediği için sabaha kadar uyumayıp eşi Ferhat K.’yı sabah tabancayla öldürdüğünü söyleyerek olayı anlattı.


 

Kocasını öldüren anne oğlunu uyandırarak: ‘Babanı öldürdüm polisi ara’

Kocasını yatakta kafasına bir el ateş ederek öldüren Binnaz K., ifadesinin devamında ise, odasında uyuyan oğlunun yanına giderek, ‘Kalk babanı öldürdüm polisi ara’ diyerek oğlunu uyandırdığı, ardından da komşusunun kapısını çalarak ona da olayı anlatıp polisi aramasını istediği söylediği öğrenildi.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​İki Çocuk Annesi Kocasını Uykusunda Öldürdü
​İki Çocuk Annesi Kocasını Uykusunda Öldürdü
İki çocuk annesi Binnaz K., tartıştığı eşi Ferhat K.’yi tabancayla vurarak öldürdü. Polisi arayan kadın, ekiplere teslim oldu.
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