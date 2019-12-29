Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 29 Aralık 2019 14:00:23 Tarihinde eklenmiştir.

​Cin Zannettiği Kızını Çocuğunun Gözleri Önünde Öldürdü

23 yaşındaki iki çocuk annesi Tuğba Kaya'nın öz babası tarafından cin zannedilerek silahla vurulup öldürüldüğü ortaya çıktı.

​Cin Zannettiği Kızını Çocuğunun Gözleri Önünde Öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, Osmaniye’nin Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 



 

Ben Öldürdüm, İnsan Kılığına Girmiş Cindi

Baba İsmail Kaya, 23 yaşında 2 çocuk annesi kızı Tuğba Kaya’nın yaşadığı eve geldikten bir süre sonra evden silah sesi duyan komşular, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Tuğba Kaya’yı başından tabanca ile vurulmuş şekilde kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç kadını Osmaniye’de özel bir hastaneye götürdü. Ancak Tuğba Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen Tuğba Kaya'nın babası 65 yaşındaki İsmail Kaya, cinayette kullandığı tabanca ile polise giderek "Ben bir adam öldürdüm. İnsan kılığına girmiş bir cindi" diyerek polise teslim oldu. 





 

Cinayetin Ardından İlginç Detaylar Ortaya Çıktı

İddiaya göre, hayvancılık işi ile uğraşan İsmail Kaya, sabah erken saatlerde cinayeti işlediği evin yakınındaki çiftlik evinde tarlada gezerken çamur olan tarlaya saplandı. Üzeri çamur haldeyken çiftlik evine gelen İsmail Kaya, üzeri neden çamur olduğunu soran yakınına "Tarlada cin gördüm. Şimdi onları vuracağım" diyerek tabancasını alıp tekrar tarlaya gitti. Tarlada 15 el rastgele ateş eden İsmail Kaya, evin yakınlarına geri dönüp tabancasını yeniden doldurdu. Aynı zamanda komşusu olan kızı Tuğba Kaya'nın evinin önüne gelen yaşlı adam, burada damadı Kadir Kaya ve yeğeni ile karşılaştı. Bir süre onlarla sohbet eden yaşlı adam o esnada kahvaltı için hazırlık yapan kızı Tuğba Kaya'yı karşısında görünce tabancasını çekip kızının başına ateş ederek arkasını dönüp olay yerinden uzaklaştı. Polise gidip "Teslim olmaya geldim. Ben bir adam öldürdüm. Ama o bir cindi insan kılığına girmiş" diyerek teslim oldu. Gözaltına alınan İsmail Kaya'ya sorgusunun ardından yakınları ile görüşme izni verildi. Telefon ile bir yakınıyla görüşen yaşlı adama kızını vurduğu ve öldüğü söylendi. Gözyaşlarına boğulan İsmail Kaya, "Ben kızımı vurmadım. Benim vurduğum kişi bir adamdı" diyerek kızını öldürdüğünü kabul etmedi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Biri 1,5 diğeri 5 yaşında olan iki çocuk annesi Tuğba Kaya'nın cenazesi ise Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak gözyaşları içerisinde toprağa verildi.






Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Cin Zannettiği Kızını Çocuğunun Gözleri Önünde Öldürdü
​Cin Zannettiği Kızını Çocuğunun Gözleri Önünde Öldürdü
23 yaşındaki iki çocuk annesi Tuğba Kaya'nın öz babası tarafından cin zannedilerek silahla vurulup öldürüldüğü ortaya çıktı.
​Kadın Cinayeti! Kucağında Bebeği ile Kurşuna Dizildi
​Kadın Cinayeti! Kucağında Bebeği ile Kurşuna Dizildi
Bir kadın kucağında bebeği olduğu sırada evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
ŞUTSO ​Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayına Katıldı
ŞUTSO ​Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayına Katıldı
Türkiye’de üretilen pamuk, İstanbul’da masaya yatırıldı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından organize edilen ve pamuk üretiminin en etkin bölgelerinden gelen oda temsilcileri, Ulusal Pamuk Konseyi, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği, WWF – Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, İSO Meclis üyeleri ve sektörden birçok temsilcinin katıldığı “Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayı” Odakule’de gerçekleştirildi. Gerçekleşen Toplantıya Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ve Meclis Başkanı Ahmet Altun,Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞUTB) Yönetim Kurulu BaşkanıMehmet Kaya da katıldı.
​Profesörden Kız Öğrencilere Taciz! O..musun, pavyon mu burası?
​Profesörden Kız Öğrencilere Taciz! O..musun, pavyon mu burası?
Üniversite hocası Atilla Girgin, üniversite koridordaki kadın öğrencilere ‘O... musun, pavyon mu burası’ dedi, üzerlerine yürüyüp şiddete kalkıştı.
​Van Gölü’nde Tekne Battı: 7 Ölü, 64 Yaralı
​Van Gölü’nde Tekne Battı: 7 Ölü, 64 Yaralı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 64 kişi de yaralandı.
Akıl Almaz Lüks Araç Hırsızlığı
Akıl Almaz Lüks Araç Hırsızlığı
​Aracının yanına gelen sahibi, camların kırık olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Daha önce görülmemiş şekilde hırsızlık vakasıyla karşılaştığını söyleyen araç sahibi; “Hava yastıklarını çalmışlar” dedi.
​Halk Otobüsünün Kopan Kapısından Düşen Kadın Ağır Yaralandı
​Halk Otobüsünün Kopan Kapısından Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Şehiriçi yolcu taşıyan halk otobüsünün seyir halde iken kırılan arka kapısından düşen yolcu ağır yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
​Patronunun Kafasına Sıkan Küçük Çoban Her Yerde Aranıyor
​Patronunun Kafasına Sıkan Küçük Çoban Her Yerde Aranıyor
Patronunu tabanca ile başından vurarak kaçan 17 yaşındaki çobanın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
​Urfalı Bürokrat, Bakan Yardımcılığına Atandı
​Urfalı Bürokrat, Bakan Yardımcılığına Atandı
Şanlıurfalı bürokrat Selim Bağlı, Bakan Yardımcılığına atandı.
​TÜBİTAK'ta FETÖ Operasyonu
​TÜBİTAK'ta FETÖ Operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundaki (TÜBİTAK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
​Okulun Güvenlik Görevlisi 5 Öğrenciyi Taciz Etti
​Okulun Güvenlik Görevlisi 5 Öğrenciyi Taciz Etti
Bir ortaokulun özel güvenlik görevlisi, yaşları 12 ila 13 arasında değişen 5 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Aileler şüpheli hakkında şikayetçi olurken, çocukların ifadesinin psikolog eşliğinde alınacağı öğrenildi.
​Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren koca:
​Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren koca: "Bebeğimize bakmadı, kendimi kaybettim"
Halime Şenal'ın dini nikahlı eşi tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürülmesi olayıyla ilgili hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.
​Cin Zannettiği Kızını Çocuğunun Gözleri Önünde Öldürdü
​Cin Zannettiği Kızını Çocuğunun Gözleri Önünde Öldürdü
​Şanlıurfa’da Rezalet! Yıl 2020 Olacak Su İhtiyaçlarını Hala Kuyudan Karşılıyorlar
​Şanlıurfa’da Rezalet! Yıl 2020 Olacak Su İhtiyaçlarını Hala Kuyudan Karşılıyorlar
​BAĞIBAN, Ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın Elinden Aldı
​BAĞIBAN, Ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın Elinden Aldı
Resmi Gazete’de Yayınladı! Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu Değil!
Resmi Gazete’de Yayınladı! Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu Değil!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:31
Öğle
12:32
İkindi
15:02
Akşam
17:22
Yatsı
18:43
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿