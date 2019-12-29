​Şanlıurfa’da Rezalet! Yıl 2020 Olacak Su İhtiyaçlarını Hala Kuyudan Karşılıyorlar

2020’de İlkel Yöntemlerle Su İhtiyaçlarını Karşılıyorlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Güvercin Köyünde içme suyu ihtiyacı olan vatandaşlar kuyudan su çekiyorlar. Kış şartlarının çetin geçtiği bölgede su sırasına giren kadınlar kuyudan çıkardıkları duyu eşek ve katırlarla evlerine taşıyorlar2020 yılına girmeye sayılı günler kala hala ilken yöntemlerle su ihtiyaçlarını gidermeye çalışan köy sakinleri, seçimden önce kendilerine verilen sözlerin tutulmasını istedi. Yetkililerden yardım bekleyen vatandaşlar, seslerini duyurmak için çektikleri su sıkıntısını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından yaymaya devam edeceklerini belirttiler.Editör: Ahmet Şen