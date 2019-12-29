​BAĞIBAN, Ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın Elinden Aldı

“Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi”ni açıklaması üzerine Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından, listeye giren firmaların başarılarını ödüllendirmek amacıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni düzenlendi.Dünyanın en büyük Müteahhit firmaları listesinde ön sıralarda yer alarak listeye giren GÜRBAĞ GRUP ENR’nin Yönetim Kurulu başkanı Halil BAĞIBAN, Ticaret Bakanlığı ve Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen ödül töreninde Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan adına Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden ödülünü aldı.Editör: Ahmet Şen