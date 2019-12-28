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Bu haber 28 Aralık 2019 21:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfalılar Dikkat! Bakanlık 425 Milyon Lira Destek Ödemesi Yapacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere 425 milyon liralık destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

​Şanlıurfalılar Dikkat! Bakanlık 425 Milyon Lira Destek Ödemesi Yapacak

Bakan Pakdemirli bazı tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:



“Ödemeler hayvan hastalıkları tazminatı için 40 milyon lira, biyolojik mücadele için 12 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için 100,1 milyon lira, sertifikalı fidan için 13 milyon lira, hububat-baklagil için 148,5 milyon lira, kırsal kalkınma için 34 milyon lira. Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK) için 64,7 milyon lira, çiftlik muhasebe veri ağı için 3,5 milyon lira, patates siğili hastalığı için 8,6 milyon lira, bitki karantinası için 1 milyon liradır. Toplamda ise çiftçilere 425,4 milyon lira ödeme yapacağız.”


Ödemeler, 30 Aralık tarihine kadar çiftçilerin ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçecek.





Editör: Ahmet Şen 
 
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​Şanlıurfalılar Dikkat! Bakanlık 425 Milyon Lira Destek Ödemesi Yapacak
​Şanlıurfalılar Dikkat! Bakanlık 425 Milyon Lira Destek Ödemesi Yapacak
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