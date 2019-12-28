Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 28 Aralık 2019 19:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Selçuk Açıkladı: Artık Asgari Ücreti Devlet Belirlemeyecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Gelecek sene her iki taraf kendi aralarında anlaşacaklar ve anlaştıkları rakamlar üzerinden biz konuşacağız. Her iki tarafın masada sonuna kadar kaldığı, çünkü asgari ücret devletin anlaştığı rakam değil, aslında asgari ücret işveren ve işçinin anlaştığı bizim de kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi” dedi.

​Bakan Selçuk Açıkladı: Artık Asgari Ücreti Devlet Belirlemeyecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 27'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Selçuk, çalışma hayatının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışanlar, işverenler ve kamu yönetimi arasındaki diyalog ve istişare süreçlerinin hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti.


İşçi, işveren ve kamu kesiminin hep birlikte çalışması gerektiğine işaret eden Bakan Selçuk, “Çalışma hayatının iyileştirilmesi için çalışma barışının sağlanması için ve istihdamın arttırılması için kayıtlı istihdamın, sosyal güvence ortamlarının artırılması için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Bu noktada, ‘sosyal diyalog' kavramı devreye giriyor. Sosyal diyaloğu ‘ekonomik ve sosyal politikalar açısından ortak çıkarları kapsayan konularda devlet, işveren ve çalışan temsilcileri arasında iki veya üç taraflı olarak gerçekleşen her türlü müzakere, danışma veya bilgi paylaşımı' olarak tanımlarsak, bu aslında bizim kadim geleneğimizde olan istişare kültürünün devamı aslında. Başta birey olarak, aile ve toplum daireleri olarak biz tepkisel hareket etmeyi değil, farklı görüşleri dinlemeyi, başkalarının fikirlerini almayı ve her daim masada kalmayı önemsemiş bir gelenekten geliyoruz” diye konuştu.




 

Selçuk: Asgari Ücret Belirlemede Temek Kriterimiz

Aralık ayı boyunca, Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti tespit etmek için dört toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Selçuk, “2020 yılı için geçerli asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece net asgari ücret geçen yıla oranla beklenen enflasyonun merkez bankasının ekim raporuna göre 12 fakat biz daha da aşağıda olmasını bekliyoruz dolayısıyla 3-4 puan üzerinde gerçekleşmiş oldu. İş yeri sayımızda 100'ün altında çalışanı olan iş yeri sayılarımız yüzde 99'u temsil ediyor iş yerlerimizin. 100 kişiyi aşan iş yeri sayımız yüzde 1 civarında. Yüzde 100'ün üzerindeki iş yeri sayılarımız bizim sigortalı sayılarımızın yüzde 34'ü. Yüzde 66 sigortalı sayılarımız yüz kişiden az çalışanı olan işletmelerde çalışmakta. Diğer bir dağılıma baktığımız zaman da 10'dan küçük 10'dan büyük ayrımı yaptığımızda da 10 ölçeğinin altındaki iş yeri sayısı yüzde 87'si yukarısı da yüzde 13'e tekabül ediyor. Sigortalı sayısı olarak da 10'dan küçük işletmelerin toplamdaki sayısı yüzde 30'larda. Bu sayıların dengesi asgari ücret belirlemede temel kriterlerimizden” şeklinde konuştu.





 

Gelecek Sene Her İki Taraf Karşılıklı Belirleyecek

Selçuk, işçi ve işveren tarafının kendisine söz verdiğini belirterek, “Gelecek sene her iki taraf kendi aralarında anlaşacaklar ve anlaştıkları rakamlar üzerinden biz konuşacağız. Her iki tarafın masada sonuna kadar kaldığı, çünkü asgari ücret devletin anlaştığı rakam değil, aslında asgari ücret işveren ve işçinin anlaştığı bizim de kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi. Gelecek sene tüm umudumuz o kilitlerin karşılıklı olarak beraber açıldığı bir ortamı geçen sene olduğu gibi gelecek sene de taşıyabilmek” dedi.




 

Aktif Sigortalı Sayısı 22 Milyon Oldu

2002'den bu yana çalışma mevzuatında yeniklikler yaptıklarını vurgulayan Selçuk, “2020'ye girmeye hazırlandığımız şu günlerde Türkiye, 2002 Türkiye'sine göre çok daha ileri bir noktada. 2002'de 12 milyon olan aktif sigortalı sayımız 2019 Eylül ayı itibarıyla 22 milyonun üstüne çıktı. Kayıt dışı istihdam oranını yüzde 52'lerden yüzde 36'lara indirdik. Kadın istihdamını Avrupa'da en çok artıran ülke olduk. Genç istihdamında önemli mesafe kaydettik. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu'na göre de ülkemiz ilk defa ‘çok yüksek gelişmişlik seviyesine sahip ülke' kategorisine girdi. 2019 verilerine göre asgari ücrette hep bir satın alma gücünden bahsediliyor ama 2002'de 15. sıradayken biz 2019'a geldiğimiz zaman satın alma gücü paritesine göre asgari ücretimizi de 10. sıraya yükseltmiş durumdayız AB ülkelerine göre. Sosyal diyaloğun, üçlü iş birliğinin bu sonuca büyük katkısı olduğunu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
​Bakan Selçuk Açıkladı: Artık Asgari Ücreti Devlet Belirlemeyecek
​Bakan Selçuk Açıkladı: Artık Asgari Ücreti Devlet Belirlemeyecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Gelecek sene her iki taraf kendi aralarında anlaşacaklar ve anlaştıkları rakamlar üzerinden biz konuşacağız. Her iki tarafın masada sonuna kadar kaldığı, çünkü asgari ücret devletin anlaştığı rakam değil, aslında asgari ücret işveren ve işçinin anlaştığı bizim de kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi” dedi.
​2020 Yılı İçin İşsizlik Maaşı Belli Oldu
​2020 Yılı İçin İşsizlik Maaşı Belli Oldu
Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020’de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.
2020 Yılının Asgari Ücreti Belli Oldu
2020 Yılının Asgari Ücreti Belli Oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. İşte 2020 Asgari Ücret tutarı... 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak asgari ücret 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı.
​Asgari Ücret Tarihi Belli Oldu
​Asgari Ücret Tarihi Belli Oldu
Milyonların beklediği asgari ücret tarihi belli oldu.
​Merkez Bankasından Önemli Açıklama! 31 Ocaktan Sonra Geçersiz
​Merkez Bankasından Önemli Açıklama! 31 Ocaktan Sonra Geçersiz
Türk Lirasından (TL) 6 sıfır atıldıktan sonra bir dönem kullanılan Yeni Türk Lirası (YTL) banknotları için Merkez Bankası uyarıda bulundu. Elinde hala YTL bulunan vatandaşların bu banknotları, üzerinde yazan değerlerle değiştirebileceği son gün 31 Aralık olarak belirlendi.
​Benzine Bu Geceden İtibaren Zam! Akaryakıt Zamları Neye Göre Yapılıyor?
​Benzine Bu Geceden İtibaren Zam! Akaryakıt Zamları Neye Göre Yapılıyor?
Dolar kuru ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının artması benzin, motorin ve LPG’ye de yansıdı. Bugün itibariyle motorine 32, benzine 19 ve LPG’ye 7 kuruş zam yapıldı.
​Bakanlık, Genç Çiftçilere 100 Bin Lira Hibe Veriyor
​Bakanlık, Genç Çiftçilere 100 Bin Lira Hibe Veriyor
Tarım Bakanlığı, genç çiftçi projesinin sona ermesinin ardından bu defa ‘Uzman Eller’ projesiyle gençleri kırsalda üretim yapmaya yönlendirecek.
​Asgari Ücret İçin İşçinin Aylık Gıda harcaması Hesaplandı! Tutar 2331 Lira
​Asgari Ücret İçin İşçinin Aylık Gıda harcaması Hesaplandı! Tutar 2331 Lira
TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bir çalışanın aylık gıda harcama tutarını hafif işler için bin 940 lira 70 kuruş, orta işler için 2 bin 86 lira 80 kuruş ve ağır işler için 2 bin 331 lira olarak belirledi.
​Bakan Albayrak'tan esnafa: İnşallah daha da düşecek
​Bakan Albayrak'tan esnafa: İnşallah daha da düşecek
Esnaf ziyareti yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisine "Haneleri daha da yarıya düşürmenizi bekliyoruz" diyen esnafa, “İnşallah daha da düşecek. Dua edin” dedi.
​Bakan Albayrak duyurdu! Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu
​Bakan Albayrak duyurdu! Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal konutlar için başvuruların 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacağını söyledi.
​Erdoğan: Milletime seslenmek istiyorum; gelin dövizden kendi paramıza dönelim. Kendi paramız güven veriyor
​Erdoğan: Milletime seslenmek istiyorum; gelin dövizden kendi paramıza dönelim. Kendi paramız güven veriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletime seslenmek istiyorum; gelin dövizden kendi paramıza dönelim. Kendi paramız güven veriyor" dedi.
​Küçük Esnafa Müjde! 20 milyon metrekarelik hazine Arazisi Esnafa Tahsis Edilecek
​Küçük Esnafa Müjde! 20 milyon metrekarelik hazine Arazisi Esnafa Tahsis Edilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hazineye ait arazileri ekonomiye kazandırmayı önümüzdeki yıl da sürdürecek.
​Dünyaca Ünlü Sanatçıdan Yerli Otomobil Siparişi
​Dünyaca Ünlü Sanatçıdan Yerli Otomobil Siparişi
​Bakan Selçuk Açıkladı: Artık Asgari Ücreti Devlet Belirlemeyecek
​Bakan Selçuk Açıkladı: Artık Asgari Ücreti Devlet Belirlemeyecek
​Somali'de Bombalı Saldırı: 2'si Türk Vatandaşı 80'den Fazla Ölü
​Somali'de Bombalı Saldırı: 2'si Türk Vatandaşı 80'den Fazla Ölü
​Fabrika Gibi Okul! Öğrenciler 3,3 Milyon TL Ciro Yaptı
​Fabrika Gibi Okul! Öğrenciler 3,3 Milyon TL Ciro Yaptı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:30
Öğle
12:31
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:43
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿