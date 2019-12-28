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Bu haber 28 Aralık 2019 18:00:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Somali'de Bombalı Saldırı: 2'si Türk Vatandaşı 80'den Fazla Ölü

Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Somali Büyükelçisi, "2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik" açıklamasını yaptı.

​Somali'de Bombalı Saldırı: 2'si Türk Vatandaşı 80'den Fazla Ölü

-​Somali'de Bombalı Saldırı: 2'si Türk Vatandaşı 80'den Fazla Ölü



 

"2 vatandaşımızı kaybettik"

Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "80'in üzerinde ölü var, 2'si Türk vatandaşı. 100'ün üzerinde de yaralı var. Türkiye'den bir ambulans uçak talep edildi" denildi.








 

Bakan Çavuşoğlu'ndan Mogadişu'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.
Somali Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadesini kullandı.



 

Saldırıyı Eş-Şebab Üstlendi

Başkent Mogadişu'da sabah saatlerinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 80'i geçti. 100'ün üzerinde de yaralı olduğu belirtildi. Türkiye'nin Somali Büyükelçiliği, hayatını kaybedenler arasında 2 Türk vatandaşının olduğunu aktardı. Saldırıyı ise terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.




Editör: Ahmet Şen 
 
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Dünya
​Somali'de Bombalı Saldırı: 2'si Türk Vatandaşı 80'den Fazla Ölü
​Somali'de Bombalı Saldırı: 2'si Türk Vatandaşı 80'den Fazla Ölü
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