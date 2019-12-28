​Şanlıurfa’da Piyasa Değeri 130 Bin Lira Olan Kaçak Cep Telefonları Ele Geçirildi

Şanlıurfa’da 38 Adet Kaça Telefon Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu bulundurduğu yönünde istihbarat bilgilerine ulaştığı bir şahsın evine operasyon düzenledi.Operasyon düzenlenen evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan 38 adet cep telefonu ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen