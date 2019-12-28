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Bu haber 28 Aralık 2019 16:00:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Piyasa Değeri 130 Bin Lira Olan Kaçak Cep Telefonları Ele Geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir şahsa ait evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

​Şanlıurfa’da Piyasa Değeri 130 Bin Lira Olan Kaçak Cep Telefonları Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu bulundurduğu yönünde istihbarat bilgilerine ulaştığı bir şahsın evine operasyon düzenledi. 


 

Şanlıurfa’da 38 Adet Kaça Telefon Ele Geçirildi

Operasyon düzenlenen evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan 38 adet cep telefonu ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Editör: Ahmet Şen 
 
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​Şanlıurfa’da Piyasa Değeri 130 Bin Lira Olan Kaçak Cep Telefonları Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da Piyasa Değeri 130 Bin Lira Olan Kaçak Cep Telefonları Ele Geçirildi
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