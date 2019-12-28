​Başkan Yalçınkaya Dur Durak Bilmiyor

Türkiye’nin En Güzel İlçelerinden Birini Yaratma Hedefimize Adım Adım İlerliyoruz

Akçakale belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir süredir girişimlerde bulunan başkan Mehmet Yalçınkaya araç parkına yeni Bir Ekskavatör ve Bir çöp toplama aracı kazandırdı.Son dönemlerde araç filosunu önemli ölçüde güçlendiren Akçakale Belediyesi, araç filosuna kentin önemli ihtiyaçlarından bir adet hidrostatik yürüyüşlü kompakt vakumlu yol süpürme makinesi, Bir kepçe bir Ekskavatör ve bir çöp toplama aracı toplamda 4 yeni araçla güçlendirildi.Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Yeni alınan araçlar ilgili yaptığı açıklamada; Sınırda yıldız bir ilçe, Türkiye’nin sayılı bir ilçesi, Türkiye’nin en güzel ilçelerinden birini yaratma hedefimize adım adım ilerlediklerini söyledi.Başkan Yalçınkaya, “ İki aracımız daha önce geldi. Şimdi iki yeni aracımız daha geldi. Dört tane aracımız daha gelecek. Burada belediyede kim varsa kim idare edecekse 20 yıl makine parkına dönüp bakmayacak bu bütün araçları alırken eski parayla 8 trilyon değerinde ama biz 8 lirada dahi ödemedik. Ne borç ne kredi bütün bunları kendi gayretimizle kendi çabamızla getirdik. Belediyemize çeşitli yerlerden belediyeler Birliği’nden ve Çevre bakanlığı desteğiyle bunları aldık. Tüm bunlar güzel bir Akçakale için modern bir Akçakale, temiz bir Akçakale için, mamur ve müreffeh bir Akçakale yaratma hedefine yönelik altyapı ve lojistik makine ve ikmal noktasında bütün bunları karşılaşma karşılanmasında bütün bu gayretin içerisindeyiz. İnşallah bu işi tamamlayacağız önümüzdeki yılda Akçakale’nin hem köyleri hem de ilçenin kırsal yolları üst yapı parke taşı güzel bir hayat standardını seviyesine yükseltmek için bunlar hepsini yapıyoruz. Çöp hususunda da hassasiyetimizi gösteriyoruz. Vatandaşımızdan da şu hassasiyeti bekliyorum. Herkes evinin önünü, dükkânın önünü, caddesini sokağını temiz tutsun yani sadece belediyenin gayreti yetmez herkes temizliğe inanacak ki temiz bir şehir modern bir şehir olsun. Dışarıdan gelen misafir, dışarıdan gelen kişi bu şehirden bir keyif alsın o hedefe doğru da arkadaşlarımızla ekiplerimizle encümenlerimiz le buradaki personelimizle Milletvekilimizle bu gayret içerisinde çaba gösteriyoruz. Bu çabalarımızın sonucu da ortadadır herkese hayırlı olsun Allah utandırmasın.”Şeklinde konuştu.Akçakale belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen araç teslim törenine Belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın yanı sıra belediye meclis üyeleri muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.Editör: Ahmet Şen