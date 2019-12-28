Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 28 Aralık 2019 12:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Kadın Cinayeti! Kucağında Bebeği ile Kurşuna Dizildi

Bir kadın kucağında bebeği olduğu sırada evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

​Kadın Cinayeti! Kucağında Bebeği ile Kurşuna Dizildi

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis Semti Gevran Caddesi'nde bulunan Timuçin Apartmanı'nda meydana geldi. 


 

Silah Sesini Duyan Apartman Görevlisi Polise Haber Verdi

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmandan 4 el silah sesini duyan apartman görevlisi polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri silah sesinin geldiği dairenin kapısını açarak içeri girdi. İçeride Deniz K. kucağında bebeği ile beraber 4 kurşun isabet edilmiş halde ağır yaralı olarak bulundu. 



 

Kadının Çocuğu Koruma Altına Alındı 

Ağır yaralı kadın kucağındaki bir buçuk yaşındaki bebeği korkmaması için ona sarılarak kanlar içerisinde yardım istedi. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Deniz K. hayatını kaybetti. Kadının bir buçuk yaşındaki çocuğu ise polis tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatılırken, Deniz K.’nın hayatına kast eden caninin yakalanması için operasyon başlatıldı. 




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Kadın Cinayeti! Kucağında Bebeği ile Kurşuna Dizildi
​Kadın Cinayeti! Kucağında Bebeği ile Kurşuna Dizildi
Bir kadın kucağında bebeği olduğu sırada evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
ŞUTSO ​Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayına Katıldı
ŞUTSO ​Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayına Katıldı
Türkiye’de üretilen pamuk, İstanbul’da masaya yatırıldı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından organize edilen ve pamuk üretiminin en etkin bölgelerinden gelen oda temsilcileri, Ulusal Pamuk Konseyi, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği, WWF – Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, İSO Meclis üyeleri ve sektörden birçok temsilcinin katıldığı “Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayı” Odakule’de gerçekleştirildi. Gerçekleşen Toplantıya Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ve Meclis Başkanı Ahmet Altun,Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞUTB) Yönetim Kurulu BaşkanıMehmet Kaya da katıldı.
​Profesörden Kız Öğrencilere Taciz! O..musun, pavyon mu burası?
​Profesörden Kız Öğrencilere Taciz! O..musun, pavyon mu burası?
Üniversite hocası Atilla Girgin, üniversite koridordaki kadın öğrencilere ‘O... musun, pavyon mu burası’ dedi, üzerlerine yürüyüp şiddete kalkıştı.
​Van Gölü’nde Tekne Battı: 7 Ölü, 64 Yaralı
​Van Gölü’nde Tekne Battı: 7 Ölü, 64 Yaralı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 64 kişi de yaralandı.
Akıl Almaz Lüks Araç Hırsızlığı
Akıl Almaz Lüks Araç Hırsızlığı
​Aracının yanına gelen sahibi, camların kırık olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Daha önce görülmemiş şekilde hırsızlık vakasıyla karşılaştığını söyleyen araç sahibi; “Hava yastıklarını çalmışlar” dedi.
​Halk Otobüsünün Kopan Kapısından Düşen Kadın Ağır Yaralandı
​Halk Otobüsünün Kopan Kapısından Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Şehiriçi yolcu taşıyan halk otobüsünün seyir halde iken kırılan arka kapısından düşen yolcu ağır yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
​Patronunun Kafasına Sıkan Küçük Çoban Her Yerde Aranıyor
​Patronunun Kafasına Sıkan Küçük Çoban Her Yerde Aranıyor
Patronunu tabanca ile başından vurarak kaçan 17 yaşındaki çobanın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
​Urfalı Bürokrat, Bakan Yardımcılığına Atandı
​Urfalı Bürokrat, Bakan Yardımcılığına Atandı
Şanlıurfalı bürokrat Selim Bağlı, Bakan Yardımcılığına atandı.
​TÜBİTAK'ta FETÖ Operasyonu
​TÜBİTAK'ta FETÖ Operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundaki (TÜBİTAK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
​Okulun Güvenlik Görevlisi 5 Öğrenciyi Taciz Etti
​Okulun Güvenlik Görevlisi 5 Öğrenciyi Taciz Etti
Bir ortaokulun özel güvenlik görevlisi, yaşları 12 ila 13 arasında değişen 5 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Aileler şüpheli hakkında şikayetçi olurken, çocukların ifadesinin psikolog eşliğinde alınacağı öğrenildi.
​Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren koca:
​Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren koca: "Bebeğimize bakmadı, kendimi kaybettim"
Halime Şenal'ın dini nikahlı eşi tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürülmesi olayıyla ilgili hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.
​Yıllar Sonra Akçakale’den Suriye’ye İhracat Yapıldı
​Yıllar Sonra Akçakale’den Suriye’ye İhracat Yapıldı
Şanlıurfa'dan, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine yıllar sonra ilk ihracat yapıldı.
​Kadın Cinayeti! Kucağında Bebeği ile Kurşuna Dizildi
​Kadın Cinayeti! Kucağında Bebeği ile Kurşuna Dizildi
​Şanlıurfa’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Tutuklama
​Şanlıurfa’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Tutuklama
​Şanlıurfa’da Kaçak Sigara Operasyonu
​Şanlıurfa’da Kaçak Sigara Operasyonu
​Şanlıurfa’da FETÖ'nün Adalet Yapılanmasına Operasyon: 13 Gözaltı
​Şanlıurfa’da FETÖ'nün Adalet Yapılanmasına Operasyon: 13 Gözaltı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:30
Öğle
12:31
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:43
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿