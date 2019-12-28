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Bu haber 28 Aralık 2019 11:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Tutuklama

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde internet üzerinden örgütlü bir şekilde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

​Şanlıurfa’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde internet üzerinden örgütlü bir şekilde yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şahıs gözaltına alındı.



 

Operasyonda Çeşitli Materyaller Ele Geçirildi

Şahıslara ait 17 ev ve 6 iş yerinde yapılan aramada 5 araç, 99 bin 750 Türk Lirası, 1 kilo 388 gram altın, 1 adet başkası adına ruhsatlı makineli tüfek, bu tüfeğe ait 171 mermi ile 8 şarjör, 2 adet av tüfeği, 26 adet mermi ile dijital materyaller ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri serbest bırakılırken 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.









Editör: Ahmet Şen 
 
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