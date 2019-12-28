​Şanlıurfa’da Suçlu Kaçtı Polis Kovaladı!

Farklı yollarla kaçmaya çalışırken yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde uygulama yapan polisler, durdurmak istedikleri aracın kaçması üzerine kovalamaya başladı. Hilvan’a kadar kaçan zanlılar, aracı boş bir arazide bırakıp ilçede saklandı. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri ile Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı boş arazide terk edilmiş halde buldu. Aracın içerisinde arama yapan polisler 7 çuvalda toplam 14 parça halinde 72 kilo 160 gram esrar maddesi olduğunu belirledi.Olaya dahil olan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, araca öncülük yaptığı belirlenen 1 şahsı otobüs ile Mersin’e kaçmaya çalışırken yakaladı. 3 zanlının da siyah bir araçla ilçeden kaçmaya çalıştığını belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıları kıskıvrak yakalamayı başardı. Beyaz aracın içindeki şahısların peşine düşen ekipler, ortak operasyonla 2 şahsı daha Hilvan’da saklandıkları evde yakalandı. İkisi kadın 6 şüpheli şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Editör: Ahmet Şen