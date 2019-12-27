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Bu haber 27 Aralık 2019 15:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

ŞUTSO ​Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayına Katıldı

Türkiye’de üretilen pamuk, İstanbul’da masaya yatırıldı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından organize edilen ve pamuk üretiminin en etkin bölgelerinden gelen oda temsilcileri, Ulusal Pamuk Konseyi, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği, WWF – Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, İSO Meclis üyeleri ve sektörden birçok temsilcinin katıldığı “Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayı” Odakule’de gerçekleştirildi. Gerçekleşen Toplantıya Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ve Meclis Başkanı Ahmet Altun,Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞUTB) Yönetim Kurulu BaşkanıMehmet Kaya da katıldı.

ŞUTSO ​Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayına Katıldı

İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın ev sahipliğinde Odakule’de gerçekleşen ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canpolat’ın da katıldığı, ”Türkiye’de yüksek kaliteli pamuk üretimini nasıl gerçekleştirebiliriz?” sorusuna yanıt arayan çalıştayda, pamuk üretiminin en yüksek olduğu illerin oda başkanları ile sektör temsilcileri görüş ve önerilerini paylaştı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın da katılımcılar için verilen akşam yemeğine katıldığı çalıştayın çıktıları burada kısaca değerlendirildi. İSO Başkanı Bahçıvan, çok verimli geçtiğini gördüğü bu tür toplantıları daha geniş katılımla tekrarlamak gerektiğini söyledi.



İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, Toplantıda tohum, ilaç, toplama, çırçır, depolama, tarımda bölünmüş toprakların yol açtığı verimsizlik, makineli tarım, çiftçinin eğitimi, GDO’suz pamuğun markalaşması ve iyi pamuk yetiştiren ülke örnekleri konu başlıkları altında ele alınan pamuk ile ilgili sorunlar katılımcılar tarafından istişare edildi. Çalıştayın açılışında konuşan İSO Başkan Yardımcısı Özhamaratlı, pamuğun Türkiye için çok önemli olduğunu ve ciddi istihdam sağladığını söyledi. Tarım tarafına bakıldığında pamuk üretme kapasitesi ve alanı olan ülkelerin bu konuya önem verdiğini ve önceliklendirdiğini anlatan Özhamaratlı, Türkiye’nin pamuk üretiminde verimlilik açısından iyi bir durumda olduğunu anlattı.




Özhamaratlı, Türkiye’nin dünyanın pamuk ekilen alanlarının yüzde 1,5’unu kullanırken üretim olarak dünyada yüzde 3,5’luk pay aldığını dile getirdi. Çalıştay ile mümkün olabildiğince sektörde yaşanan sorunları ortaya koyarak, birlikte çözüm önerileri geliştirmek istediklerini, bu çözüm önerilerini güçlü bir ses olarak ilgili birimlere ulaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Özhamaratlı, belirli konulara odaklanarak öncelikli olarak onların çözüm yoluna gitmenin doğru olacağını aktardı. Pamuğun kendisine verilen emeği ve teşviki hak ettiğine işaret eden Özhamaratlı, tarım üretim miktarı kadar kalitesinin de artırılması için nelerin yapılabileceğini konuşmak istediklerini vurgulayarak çalıştayı başlattı.



Çalışataya şu isimler katıldı:
İrfan Özhamaratlı İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Vehbi Canpolat İSO Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar ZABUN Kahramanmaraş TSO Başkanı
Erdal Avşar Diyarbakır TSO Başkan Yardımcısı
Ziya Bülent Tunçgöğüs Diyarbakır TSO (Kalso-Sit firmasından Üye)
Mehmet Kaya ŞUTB – Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Halil Peltek Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Ahmet Altun Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı
Mehmet Selçuk Sadır İSO Meclis Üyesi
İsmet Akkaya İSO Meclis Üyesi
Mehmet Demezoğlu İSO Meclis Üyesi
Bertan Balçık Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ünal Evcim Ulusal Pamuk Konseyi Genel Sekreteri
Şükran Baycura İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Genel Müdürü
Prof. Dr. Cafer Mart Progen Tohum Genel Koordinatörü
Şükrü Barış Kocagöz İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Tolga Uskuç İzmir Ticaret Borsası (Tekstil Elyafı vb. Toptan Ticareti Komite Üyesi)
Harun Bayramoğlu İHKİB YK Üyesi
Taylan Türkoğlu STB – Söke Ticaret Borsası Meclis Üyesi
Arzu Balkuv WWF – Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Gıda ve Tarım Programı Müdürü
Gökçe Okulu WWF – Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Sürdürülebilir Tarım Kıdemli Uzmanı
Hakan Güldağ Dünya Gazetesi
Özlem Can Çalık Pamuk Kurumsal Pazarlama Şefi





Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
ŞUTSO ​Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayına Katıldı
ŞUTSO ​Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayına Katıldı
Türkiye’de üretilen pamuk, İstanbul’da masaya yatırıldı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından organize edilen ve pamuk üretiminin en etkin bölgelerinden gelen oda temsilcileri, Ulusal Pamuk Konseyi, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği, WWF – Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, İSO Meclis üyeleri ve sektörden birçok temsilcinin katıldığı “Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayı” Odakule’de gerçekleştirildi. Gerçekleşen Toplantıya Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ve Meclis Başkanı Ahmet Altun,Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞUTB) Yönetim Kurulu BaşkanıMehmet Kaya da katıldı.
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