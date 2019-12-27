ŞUTSO ​Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayına Katıldı

İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın ev sahipliğinde Odakule’de gerçekleşen ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canpolat’ın da katıldığı, ”Türkiye’de yüksek kaliteli pamuk üretimini nasıl gerçekleştirebiliriz?” sorusuna yanıt arayan çalıştayda, pamuk üretiminin en yüksek olduğu illerin oda başkanları ile sektör temsilcileri görüş ve önerilerini paylaştı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın da katılımcılar için verilen akşam yemeğine katıldığı çalıştayın çıktıları burada kısaca değerlendirildi. İSO Başkanı Bahçıvan, çok verimli geçtiğini gördüğü bu tür toplantıları daha geniş katılımla tekrarlamak gerektiğini söyledi.İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, Toplantıda tohum, ilaç, toplama, çırçır, depolama, tarımda bölünmüş toprakların yol açtığı verimsizlik, makineli tarım, çiftçinin eğitimi, GDO’suz pamuğun markalaşması ve iyi pamuk yetiştiren ülke örnekleri konu başlıkları altında ele alınan pamuk ile ilgili sorunlar katılımcılar tarafından istişare edildi. Çalıştayın açılışında konuşan İSO Başkan Yardımcısı Özhamaratlı, pamuğun Türkiye için çok önemli olduğunu ve ciddi istihdam sağladığını söyledi. Tarım tarafına bakıldığında pamuk üretme kapasitesi ve alanı olan ülkelerin bu konuya önem verdiğini ve önceliklendirdiğini anlatan Özhamaratlı, Türkiye’nin pamuk üretiminde verimlilik açısından iyi bir durumda olduğunu anlattı.Özhamaratlı, Türkiye’nin dünyanın pamuk ekilen alanlarının yüzde 1,5’unu kullanırken üretim olarak dünyada yüzde 3,5’luk pay aldığını dile getirdi. Çalıştay ile mümkün olabildiğince sektörde yaşanan sorunları ortaya koyarak, birlikte çözüm önerileri geliştirmek istediklerini, bu çözüm önerilerini güçlü bir ses olarak ilgili birimlere ulaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Özhamaratlı, belirli konulara odaklanarak öncelikli olarak onların çözüm yoluna gitmenin doğru olacağını aktardı. Pamuğun kendisine verilen emeği ve teşviki hak ettiğine işaret eden Özhamaratlı, tarım üretim miktarı kadar kalitesinin de artırılması için nelerin yapılabileceğini konuşmak istediklerini vurgulayarak çalıştayı başlattı.Çalışataya şu isimler katıldı:İrfan Özhamaratlı İSO Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıVehbi Canpolat İSO Yönetim Kurulu ÜyesiSerdar ZABUN Kahramanmaraş TSO BaşkanıErdal Avşar Diyarbakır TSO Başkan YardımcısıZiya Bülent Tunçgöğüs Diyarbakır TSO (Kalso-Sit firmasından Üye)Mehmet Kaya ŞUTB – Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanıİbrahim Halil Peltek Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası BaşkanıAhmet Altun Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis BaşkanıMehmet Selçuk Sadır İSO Meclis Üyesiİsmet Akkaya İSO Meclis ÜyesiMehmet Demezoğlu İSO Meclis ÜyesiBertan Balçık Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu BaşkanıProf. Dr. Ünal Evcim Ulusal Pamuk Konseyi Genel SekreteriŞükran Baycura İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Genel MüdürüProf. Dr. Cafer Mart Progen Tohum Genel KoordinatörüŞükrü Barış Kocagöz İzmir Ticaret Borsası Meclis BaşkanıTolga Uskuç İzmir Ticaret Borsası (Tekstil Elyafı vb. Toptan Ticareti Komite Üyesi)Harun Bayramoğlu İHKİB YK ÜyesiTaylan Türkoğlu STB – Söke Ticaret Borsası Meclis ÜyesiArzu Balkuv WWF – Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Gıda ve Tarım Programı MüdürüGökçe Okulu WWF – Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Sürdürülebilir Tarım Kıdemli UzmanıHakan Güldağ Dünya GazetesiÖzlem Can Çalık Pamuk Kurumsal Pazarlama ŞefiEditör: Ahmet Şen