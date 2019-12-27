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Bu haber 27 Aralık 2019 22:00:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Eyyübiye Belediyesi, ‘2019 Yılı Türkiye’nin Dış Politikası’ Paneline Ev Sahipliği Yapıyor

Eyyübiye Belediyesi ev sahipliğinde ‘2019 Yılı Türkiye’nin Dış Politikası’ paneli düzenlenecek. Başkan Kuş, düzenlenecek panele tüm vatandaşları davet etti.

​Eyyübiye Belediyesi, ‘2019 Yılı Türkiye’nin Dış Politikası’ Paneline Ev Sahipliği Yapıyor

Eyyübiye Belediyesi ev sahipliğinde ‘2019 Yılı Türkiye’nin Dış Politikası’ paneli düzenlenecek. Başkan Kuş, düzenlenecek panele tüm vatandaşları davet etti. Eyyübiye Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ‘2019 Yılı Türkiye’nin Dış Politikası’ paneli, Mehmet Akif İnan Konferans salonunda 28.12. 2019 Cumartesi günü saat 14:30’da gerçekleştirilecek.  Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak panele; Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin,Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile Ülke Tv Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk konuşmacı olarak katılacak. 




Panele tüm Şanlıurfalıları davet eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın  vizyonu ile şekillenen, 'Türkiye'nin 2019 Dış Politikası'nı,  ülkemizin önde gelen akademisyen ve gazetecilerinin değerlendireceği panele, tüm vatandaşlarımızı bekleriz.” Dedi.





Editör: Ahmet Şen 
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​Eyyübiye Belediyesi, ‘2019 Yılı Türkiye’nin Dış Politikası’ Paneline Ev Sahipliği Yapıyor
​Eyyübiye Belediyesi, ‘2019 Yılı Türkiye’nin Dış Politikası’ Paneline Ev Sahipliği Yapıyor
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