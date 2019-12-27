​Libya, Resmen Asker Talep Etti! Türkiye Asker Gönderecek Mi?

Libya'nın Trablus'taki uluslararası kabul görmüş Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'den askeri destek istedi. Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün tarafından desteklenen Genel Halife Hafter'ın ordusuna karşı savunma için Türkiye'nin desteği talep etti. Trablus'tan bir yetkili, havada, karada ve denizde Türkiye'den resmi bir talepte bulunulduğunu doğruladı.Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Eğer çatışmalar yoğunlaşırsa, Trablus'u ve Trablus'ta yaşayanları koruma hakkımız var" ifadesini kullanmıştı.Editör: Ahmet Şen