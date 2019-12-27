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Bu haber 27 Aralık 2019 18:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Yük Gemisi Kıyıya Çarptı! O Anlar Kamerada Tıkla İzle

İstanbul Boğazı’nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

​Yük Gemisi Kıyıya Çarptı! O Anlar Kamerada Tıkla İzle

İstanbul Boğazı’nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.


 

Can Kaybı Yaşanmadı

Liberya bandıralı "Songa İridium" adlı yük gemisi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarptı. Edinilen bilgiye göre, 191 metre uzunluğunda 28 metre genişliğindeki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza oluştu. Gemi Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarptı. Kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre can kaybı olmadığı öğrenildi. Kıyıya çarpan gemi römorkörle açığa çekiliyor.
Öte yandan, Geminin kıyıya çarptığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.





Editör: Ahmet Şen 
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​Yük Gemisi Kıyıya Çarptı! O Anlar Kamerada Tıkla İzle
​Yük Gemisi Kıyıya Çarptı! O Anlar Kamerada Tıkla İzle
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