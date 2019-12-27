​Yeni Dizinin İlk Bölümünden Çiğköftemize Hakaret! Çiğköfte Beyinde Kurtçuğa Neden Oluyor

Canı Çiğköfte İstedi Hastalık Çözüldü!!!

Çiğköfte Kurtçuk Yapar Mı?

Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu dizisi ilk bölümü ile seyircinin karşısına çıktı. Diziseverlerin büyük ilgi gösterdiği Hekimoğlu dizisinde çeşitli hastalıklar konu alınıyor.Dizinin ilk bölümünde Hekimoğlu Mine isimli hastanın beyninde tenya olduğunu düşünüyor. Hekimoğlu bunu ispat edemediği için tedaviyi bırakmak isterken devreye çiğköfte muhabbeti giriyor. Hastanın evinde çiğköfte görüdüğü için canı çeken diğer bir doktor; “Mine’nin evinde gördüğümden beridir canım çiğköfte istiyor” sözlerinden sonra Hekimoğlu, Mine’nin beynindeki tenyanın çiğköfteden kaynaklı olabileceği üzerinde duruyor.Bu bölümün üzerine izleyiciler dizide geçen Tenye hastalığının ne olduğunu araştırmaya başladı. Evinde çiğköfte olduğu için tenya hastalığının beyne çiğköfte tarafından yayılmış olabileceğinin söylendiği bölümden sonra izleyiciler Etli Çiğ köftede tenya mı var? Çiğ köfte kurtçuk yapar mı? Zararları nelerdir gibi sorulara cevaplarını aramaya başladı.İşte dizinin o bölümünden çiğköfte kesiti;Editör: Ahmet Şen