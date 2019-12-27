​Şanlıurfa Gözünü Yağmur ve Sisle Açtı! 1 Hafta Yoğun Yağış Bekleniyor!

Şanlıurfa’da Yağışlar 1 Hafta Devam Edecek

Şanlıurfa’da bu sabah itibariyle başlayan yağmur ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerine doğru yağışın azalması ile beraber rahat nefes alan vatandaşlara uyarı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilerde, yoğun sis ile uyanan vatandaşlar ulaşımda aksamalar yaşadı. Görüş mesafesinin 100 metreye kadar düştüğü kentte trafikte sıkıntılar yaşarken, yapılan uyarıda yoğun yağışın 1 hafta boyunca devam edeceği belirtildi.Editör: Ahmet Şen