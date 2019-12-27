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Bu haber 27 Aralık 2019 16:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Gözünü Yağmur ve Sisle Açtı! 1 Hafta Yoğun Yağış Bekleniyor!

Şanlıurfa’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

​Şanlıurfa Gözünü Yağmur ve Sisle Açtı! 1 Hafta Yoğun Yağış Bekleniyor!

Şanlıurfa’da bu sabah itibariyle başlayan yağmur ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerine doğru yağışın azalması ile beraber rahat nefes alan vatandaşlara uyarı yapıldı.

 

Şanlıurfa’da Yağışlar 1 Hafta Devam Edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilerde, yoğun sis ile uyanan vatandaşlar ulaşımda aksamalar yaşadı. Görüş mesafesinin 100 metreye kadar düştüğü kentte trafikte sıkıntılar yaşarken, yapılan uyarıda yoğun yağışın 1 hafta boyunca devam edeceği belirtildi.





Editör: Ahmet Şen 
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