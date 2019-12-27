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Bu haber 27 Aralık 2019 17:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Yakalandı! Dolandırıcılara 40 Bin TL’yi Balkondan Atmış

Kayseri'de bir kişi, kendisini polis olarak tanıtan ve telefonda FETÖ terör örgütü üyelerinin kendisine ait kimlik bilgilerini kullanarak para transferi yaptıklarını söyleyen şahıslara 40 bin TL'yi poşet içerisine koyarak balkondan attı. Dolandırıcılık olayının ardından polis, Şanlıurfa ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı.

​Şanlıurfa’da Yakalandı! Dolandırıcılara 40 Bin TL’yi Balkondan Atmış

- Dolandırıcılara 40 bin TL'yi balkondan attı


 

40 Bin TL Çekerek Evinin Balkonundan Dolandırıcıların Kucağına Attı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Belsin Kocatepe Mahallesinde ikamet eden 67 yaşındaki emekli E.K.'yi ev telefonuyla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, yakalanan FETÖ terör örgütü üyelerinin kendisine ait kimlik bilgilerini kullanarak bankalar arası transfer yaptıklarını, olayla ilgili kendisine ait banka hesaplarından transfer yaptıklarını ve şüpheli şahısları yakalatmak amaçlı operasyon yapacaklarını söyleyerek bankada bulunan paralarını istedi. Bunun üzerine E.K., bankada bulunan 40 bin TL parasını çekerek ikametine gelen şahıslara poşet içerisinde balkondan attı.




 

Dolandırıcılardan Biri Şanlıurfa’da Yakalandı

Olayın ardından dolandırıldığını anlayan E.K., durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapmış oldukları çalışmalarda olayı gerçekleştiren 23 yaşındaki M.B.'yi İstanbul'da, 21 yaşındaki M.İ.'yi ise Şanlıurfa'da yakalayarak gözaltına aldı.

Kayseri'ye getirilen şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 





Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’da Yakalandı! Dolandırıcılara 40 Bin TL’yi Balkondan Atmış
​Şanlıurfa’da Yakalandı! Dolandırıcılara 40 Bin TL’yi Balkondan Atmış
Kayseri'de bir kişi, kendisini polis olarak tanıtan ve telefonda FETÖ terör örgütü üyelerinin kendisine ait kimlik bilgilerini kullanarak para transferi yaptıklarını söyleyen şahıslara 40 bin TL'yi poşet içerisine koyarak balkondan attı. Dolandırıcılık olayının ardından polis, Şanlıurfa ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı.
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