​Şanlıurfa’da Yakalandı! Dolandırıcılara 40 Bin TL’yi Balkondan Atmış

40 Bin TL Çekerek Evinin Balkonundan Dolandırıcıların Kucağına Attı

Dolandırıcılardan Biri Şanlıurfa’da Yakalandı

- Dolandırıcılara 40 bin TL'yi balkondan attıEdinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Belsin Kocatepe Mahallesinde ikamet eden 67 yaşındaki emekli E.K.'yi ev telefonuyla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, yakalanan FETÖ terör örgütü üyelerinin kendisine ait kimlik bilgilerini kullanarak bankalar arası transfer yaptıklarını, olayla ilgili kendisine ait banka hesaplarından transfer yaptıklarını ve şüpheli şahısları yakalatmak amaçlı operasyon yapacaklarını söyleyerek bankada bulunan paralarını istedi. Bunun üzerine E.K., bankada bulunan 40 bin TL parasını çekerek ikametine gelen şahıslara poşet içerisinde balkondan attı.Olayın ardından dolandırıldığını anlayan E.K., durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapmış oldukları çalışmalarda olayı gerçekleştiren 23 yaşındaki M.B.'yi İstanbul'da, 21 yaşındaki M.İ.'yi ise Şanlıurfa'da yakalayarak gözaltına aldı.Kayseri'ye getirilen şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Editör: Ahmet Şen