​Son Dakika! Şanlıurfa’da Deprem

Elazığ'da Oldu Şanluurfa'da Hissedildi

Şanlıurfa’da bu sabah deprem meydana geldi. Karaköprü’de yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı yoğun şekilde hissederken depremin şiddeti henüz açıklanmadı.Karaköprü’de yoğun olarak hissedilen deprem bu sabah saat 10:06 saatleri civarında meydana geldi. Meydana gelen depremin Siverek, Hilvan ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.Depremin merkezi Elazığ (Topaluşağı/Sivrice) olarak kaydedildi. 4.9 şiddetinde olduğu öğrenilen deprem; Malatya Elazığ Şanlıurfa Mardin Diyarbakır ve Gaziantep'te de hissedildi.Editör: Ahmet Şen