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Bu haber 27 Aralık 2019 11:30:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Karaköprü’de Çocukların Hayalleri Gerçekleşiyor

Karaköprü Belediyesi ve Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen Hayallimdeki Karaköprü yarışmasında, geçmiş yıllardaki hayallerin gerçeğe dönüşmesi öğrencileri mutlu etti.

​Karaköprü’de Çocukların Hayalleri Gerçekleşiyor

Karaköprü Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilçedeki ilkokul ve Ortaokul öğrencileri arasında 'Hayalimdeki Karaköprü' konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan öğrenciler, hayallerindeki Karaköprü'yü ve istedikleri projeleri aktardılar.
 
Hayalimdeki Karaköprü resim ve kompozisyon yarışması ödül törenine Başkan Baydilli'nin yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz, Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Ak Parti Karaköprü Kadın Kolları Başkanı Seher Kılıç, Karaköprü Belediye Meclis Üyeleri, Karaköprü Belediye Başkan yardımcıları, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.
 
Ödül töreni öncesi geçmiş dönemde yapılan Hayalimdeki Karaköprü yarışmalarında öğrencilerin Karaköprü Belediyesinden istedikleri hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü gösteren video yayımlandı.
 
Jüri üyelerinin seçimiyle resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere bisiklet ve çeşitli hediyeler verilirken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak öğrencilerin hayallerinin gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.
 
Çocukların fikirlerine ve hayallerine önem verdiklerini ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 'Hayalimdeki Karaköprü' yarışmasıyla çocukların bu fikirlerini alıp değerlendirdiklerini geçmiş dönemde öğrencilerin hayal ettikleri projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.
 
Başkan Baydilli şöyle devam etti: "Şanlıurfa'nın genç nüfus ortalaması Türkiye ortalamasının üzerindedir, biz de çocuklarımızın iyi bir ortamda yetişmesi için parklar, yollar, oyun sokakları yapıyoruz. Öncelikle bir şehrin geleceği çocukların hayallerindedir. Eğer biz yerel yöneticiler çocuklarımızın hayallerindeki şehri kurgulayabilirsek çocuklar mutlu olur. Eğer çocuklar mutlu olur gülerse şehir de güler ve güzelleşir. Bu yarışmamıza katılımları ve katkıları için okullarımıza, öğretmenlerimize ve değerli çocuklarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum."
 
Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, “Çocuklarımızın muazzam bir hayal dünyaları var. Hayal dünyalarında muhakkak yeşillikler var. Dereler, nehirler çok güzel bisiklet yolları var. Çocukların hayal dünyalarında sevgi var. Eğer bizler sevgisiz bir toplum yetiştirirsek kendi geleceğimizi köreltmiş oluruz” dedi.
 
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer ise ödül töreninde emeği geçen Karaköprü Belediyesi ve Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.
 
AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan da, Böyle güzel bir programda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.
 
Ödül töreninin ardından protokol üyeleri ve dereceye giren öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.



Editör: Ahmet Şen  
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​Karaköprü’de Çocukların Hayalleri Gerçekleşiyor
​Karaköprü’de Çocukların Hayalleri Gerçekleşiyor
Karaköprü Belediyesi ve Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen Hayallimdeki Karaköprü yarışmasında, geçmiş yıllardaki hayallerin gerçeğe dönüşmesi öğrencileri mutlu etti.
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