​Urfalı Bürokrat, Bakan Yardımcılığına Atandı

Selim Bağlı Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararnamesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Şanlıurfalı Mehmet Selim Bağlı bakan yardımcılığı görevine getirildi.Mehmet Selim Bağlı, 1975 yılında Şanlıurfa’da doğdu.Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Bağlı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Ekonomisi bölümünde ise yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.1999 yılında Maliye Bakanlığı, Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Bağlı, Ocak 2000-2007 döneminde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nda, Denetçi Yardımcısı ve Denetçi olarak görev yaptıktan sonra, 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İç Denetçi olarak çalışmaya devam etti. Bağlı, 2013 yılında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı oldu.Dr. Mehmet Selim Bağlı, 18 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na Kurum Başkanı olarak atandı.Evli, dört çocuk babası olan Bağlı, iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.Editör: Ahmet Şen