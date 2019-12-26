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Bu haber 26 Aralık 2019 22:30:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Profesörden Kız Öğrencilere Taciz! O..musun, pavyon mu burası?

Üniversite hocası Atilla Girgin, üniversite koridordaki kadın öğrencilere ‘O... musun, pavyon mu burası’ dedi, üzerlerine yürüyüp şiddete kalkıştı.

​Profesörden Kız Öğrencilere Taciz! O..musun, pavyon mu burası?

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi TV Haberciliği ve Programcılığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Girgin, İstanbul Üniversitesi’nde koridordaki kadın öğrencilere ‘O... musun, pavyon mu burası’ dedi, üzerlerine yürüyüp şiddete kalkıştı.

İddiaları Merve isimli öğrenci sosyal medya hesabından duyurdu. Merve, Twitter’dan “Bugün üniversitede yanımda oturan mini etekli kadın arkadaşıma, okula jürilik yapmaya gelmiş eski bir akademisyen ‘o... musun, pavyon mu burası’ dedi. Karşı çıkıp tartışınca da üzerime yürüyüp çenemi tuttu. Okulun akademisyeni olan kendi hocam da arkadan olanı biteni seyretti” mesajını paylaştı.





 

‘İlgili Kişi Benim’

 
Tacize uğradığını iddia eden diğer öğrenci Sebahat Ok ise “Tacize uğrayan ilgili kişi benim ancak kendime gelebildim. Atilla Girgin denen o şahıs dün bizi taciz etmekle kalmadı, üzerimize yürüyüp şiddete kalkıştı. Bir akademisyenin gözü önünde, eski bir akademisyen tarafından ‘O... mı geldiniz buraya’ sorusuna maruz kaldık” paylaşımını yaptı. Kadın örgütleri sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda olayı duyurarak Girgin’in cezalandırılmasını istedi. 




 

Dekanlık: İnceleme Başladı Bu Durum Tasvip Edilemez

 
Tepkiler üzerine dün açıklama yapan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fakültemizde, 24 Aralık Salı günü gerçekleştirilen bir doktora jürisinde, üye olarak yer alan ve halen bir vakıf üniversitesinde profesör unvanıyla görev yapmakta olan bir öğretim üyesinin, jüri sonrası fakültemizden ayrılmadan hemen önce koridorda karşılaştığı iki kadın öğrencimize yönelik hakareti ile ilgili derhal inceleme başlatılmıştır. Üniversitemizin ve fakültemizin, öğrenci odaklı anlayışı ve bilim etiğine tam bağlılık yönündeki değerleri çerçevesinde, yaşanan bu durumun tasvip edilmesi mümkün değildir. Dekanlığımız, konuyla ile ilgili tüm süreçlerin takipçisi olacaktır. Öğrencilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”






Editör: Ahmet Şen 
 
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​Profesörden Kız Öğrencilere Taciz! O..musun, pavyon mu burası?
​Profesörden Kız Öğrencilere Taciz! O..musun, pavyon mu burası?
Üniversite hocası Atilla Girgin, üniversite koridordaki kadın öğrencilere ‘O... musun, pavyon mu burası’ dedi, üzerlerine yürüyüp şiddete kalkıştı.
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