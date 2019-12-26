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Bu haber 26 Aralık 2019 21:30:04 Tarihinde eklenmiştir.

2020 Yılının Asgari Ücreti Belli Oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. İşte 2020 Asgari Ücret tutarı... 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak asgari ücret 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

2020 Yılının Asgari Ücreti Belli Oldu

2020 Asgari Ücret Komisyonu, 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak asgari ücret tutarını belirlemek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında son kez toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Selçuk, her daim çalışmalarını, sosyal diyalog ve istişare yoluyla yürüttüklerini belirterek asgari ücret görüşmelerinde de bu çerçevede hareket ettiklerine işaret etti.



2002 yılında net 184 TL olan asgari ücreti, 2019 yılında net 2 bin 20 lira 90 kuruşa yükselttiklerini hatırlatan Selçuk, “Böylelikle asgari ücrette son 17 yılda reel olarak yüzde 142, nominal olarak yaklaşık 10 kat artış sağlamıştık. AB ülkeleriyle kıyasladığımızda da satın alma gücü paritesine göre 2002'de 15. sıradayken ülkeler arasında 2019 yılında 10. sıraya kadar yükselmiş durumdayız” diye konuştu.




Asgari ücreti belirlenirken, ücretin etkileyeceği tüm bu ekonomik dengeleri ve toplumun tüm kesimlerini gözetmek zorunda olduklarını belirten Bakan Selçuk, “Son 18 yılın asgari ücret görüşmelerini dikkate aldığımızda, biri bu sene olmak üzere 12'si işveren temsilcileriyle imzalanan oy çokluğu ile2'si işçi temsilcileri ile imzalanan oy çokluğu ile biri geçen sene olmak üzere 4 görüşme de oy birliği ile sonuçlanmıştır. Bu sene de asgari ücret tespit komisyonumuz kararını oy birliği ile almış bulunmakta. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324.70 TL olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücreti yüzde 15.03 oranında artırmış bulunmaktayız. Merkez Bankası 2019 beklenen yılsonu enflasyon oranı yaklaşık yüzde 12 olarak öngörülmekteydi. Dolayısıyla 3 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Ayrıca bu oran2020 hedef enflasyonu yüzde 8.5'un, bütçe artışı oranı olan yüzde 14'un de üstünde. 2002 yılına kıyasla da reel olarak yani enflasyonu göz önüne alarak yüzde 154 oranında artış sağlamış olduk. Aylık net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıkladığımız asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. Üç çocuklu ve evli bir işçi için asgari ücret 2 bin 479.21 TL olacak” şeklinde konuştu.





Editör: Ahmet Şen  
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Ekonomi
2020 Yılının Asgari Ücreti Belli Oldu
2020 Yılının Asgari Ücreti Belli Oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. İşte 2020 Asgari Ücret tutarı... 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak asgari ücret 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı.
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