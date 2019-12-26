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Bu haber 26 Aralık 2019 14:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Kaymakam Duman, Çocuklarla Bir Araya Geldi

Hilvan Kaymakamı Furkan Duman Şehit Halit ŞİLTAK İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Duman, çocukların mesleki konudaki sorularını da cevapladı.

Kaymakam Duman, Çocuklarla Bir Araya Geldi

Hilvan Kaymakamı Furkan DUMAN; Jandarma Komutanı İsmail TANRISEVER ve Emniyet Müdürü Salih KÖSE ile birlikte Şehit Halit ŞİLTAK İlkokulunda Öğrencilerle bir araya geldi.


 

Çocukların Merak Ettiği Sorular Yanıtlandı

Duman, geldiği günden beri Hilvanlı çocuklara ayrı bir ilgi ve önem veriyor ve  her fırsatta çocuklarla bir araya gelmeye çalışıyor. Son olarak Şehit Halit ŞİLTAK İlkokulunda Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Duman’ın ziyaretinden memnun kalan çocuklar, sorular sorarak mesleki konularda bilgi almayı da ihmal etmediler. 





Editör: Ahmet Şen 
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