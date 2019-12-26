Kaymakam Duman, Çocuklarla Bir Araya Geldi

Çocukların Merak Ettiği Sorular Yanıtlandı

Hilvan Kaymakamı Furkan DUMAN; Jandarma Komutanı İsmail TANRISEVER ve Emniyet Müdürü Salih KÖSE ile birlikte Şehit Halit ŞİLTAK İlkokulunda Öğrencilerle bir araya geldi.Duman, geldiği günden beri Hilvanlı çocuklara ayrı bir ilgi ve önem veriyor ve her fırsatta çocuklarla bir araya gelmeye çalışıyor. Son olarak Şehit Halit ŞİLTAK İlkokulunda Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Duman’ın ziyaretinden memnun kalan çocuklar, sorular sorarak mesleki konularda bilgi almayı da ihmal etmediler.Editör: Ahmet Şen