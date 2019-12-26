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Bu haber 26 Aralık 2019 12:00:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Patronunun Kafasına Sıkan Küçük Çoban Her Yerde Aranıyor

Patronunu tabanca ile başından vurarak kaçan 17 yaşındaki çobanın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

​Patronunun Kafasına Sıkan Küçük Çoban Her Yerde Aranıyor

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Çıtak Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besihanesinde patronuyla tartışan çoban A.Ç. (17), silahıyla Fatih Kürşad Yağcı'yı (37) başından vurdu. 



 

Öldürdükten Sonra Başında Bekledi

Cinayetten sonra cesedin başında saatlerce bekleyen A.Ç., ardından diğer çobanın olay yerine gelmesiyle öldürdüğü şahsın 03 ABC 959 plakalı aracını alarak olay yerinden kaçtı. Diğer çobanın haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Yağcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken olaydan sonra otomobille kaçan A.Ç., her yerde aranıyor.





Editör: Ahmet Şen 
 
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