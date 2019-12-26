Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 26 Aralık 2019 10:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

​TÜBİTAK'ta FETÖ Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundaki (TÜBİTAK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

​TÜBİTAK'ta FETÖ Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün 6 farklı operasyon gerçekleştirdi. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personeline yönelik olarak FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Bu kapsamda örgüt ile irtibatı tespit edilen 5'i (merkez, Havelsan, uzay, savunma sanayi ve bilişim birimlerinde) aktif görevde olmak üzere 19 personel hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.




 

Jandarma Genel Komutanlığında 36 gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler ile sivil imamlar arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiklerinin tespiti üzerine örgüt ile bağı tespit edilen 1'i teğmen olmak üzere 36 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam ediliyor.



 

Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin örgütle bağı tespit edildi. Bu kapsamda 1'i ihraç edilmiş, 6'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış hava pilot üsteğmen ile 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan üsteğmen, 2'si aktif subay, 5'i ihraç askeri personel ile 4 sivil imam olmak üzere toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 12 ilde yürütülen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.


 

FETÖ'cü hakimlere gözaltı kararı

2013 yılında yapılan İdari Yargı Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde organize bir şekilde sınav sorularına erişerek örgüt tarafından oluşturulmuş olan hakim-savcı çalışma evlerinde bulunan mensuplarına dağıttığı tespit edildi. Bu kapsamda sınav sorularını alarak sınavı kazandığı anlaşılan ve ihraç edilmiş olan 2'si askeri hakim olmak üzere 3'ü hakim, 6'sı hakim adayı toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen tamamı ihraç edilmiş 26 kamu görevlisi hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 8 şüpheli yakalandı. Örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında da Ankara'da gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 3'ü yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.





Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Halk Otobüsünün Kopan Kapısından Düşen Kadın Ağır Yaralandı
​Halk Otobüsünün Kopan Kapısından Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Şehiriçi yolcu taşıyan halk otobüsünün seyir halde iken kırılan arka kapısından düşen yolcu ağır yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
​Patronunun Kafasına Sıkan Küçük Çoban Her Yerde Aranıyor
​Patronunun Kafasına Sıkan Küçük Çoban Her Yerde Aranıyor
Patronunu tabanca ile başından vurarak kaçan 17 yaşındaki çobanın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
​TÜBİTAK'ta FETÖ Operasyonu
​TÜBİTAK'ta FETÖ Operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundaki (TÜBİTAK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
​Okulun Güvenlik Görevlisi 5 Öğrenciyi Taciz Etti
​Okulun Güvenlik Görevlisi 5 Öğrenciyi Taciz Etti
Bir ortaokulun özel güvenlik görevlisi, yaşları 12 ila 13 arasında değişen 5 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Aileler şüpheli hakkında şikayetçi olurken, çocukların ifadesinin psikolog eşliğinde alınacağı öğrenildi.
​Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren koca:
​Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren koca: "Bebeğimize bakmadı, kendimi kaybettim"
Halime Şenal'ın dini nikahlı eşi tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürülmesi olayıyla ilgili hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.
​Yıllar Sonra Akçakale’den Suriye’ye İhracat Yapıldı
​Yıllar Sonra Akçakale’den Suriye’ye İhracat Yapıldı
Şanlıurfa'dan, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine yıllar sonra ilk ihracat yapıldı.
​Travestiyi Öldüren Zanlı: Öldür Beni Diye Yalvarıyordu
​Travestiyi Öldüren Zanlı: Öldür Beni Diye Yalvarıyordu
Travestiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 20 yaşındaki sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen olayın tek görgü tanığı, sanığın ortada herhangi bir neden yokken, yatağın üzerinde olan maktulü sırtından bıçaklamaya başladığını söyleyerek, “Ben cimcikliyor, şaka yapıyor sandım. Naz bağırmaya başladı. Bende, ‘Ne yapıyorsun? ’ diye bağırdım. Ş.Y., Naz’ın kafasına yastık bastırmış halde boğazına doğru bıçakla vuruyordu. Naz’ın yalvarışını hatırlıyorum. ‘Öldür beni’ diye yalvarıyordu” dedi.
​Karayolunun Ortasında Erkek Cesedi
​Karayolunun Ortasında Erkek Cesedi
Bir tırın çarptığı iddia edilen kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ölümüne neden olan aracın ve sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Kamyonetin Altında Erkek Cesedi Bulundu
Kamyonetin Altında Erkek Cesedi Bulundu
Park halinde bulunan bir kamyonetin altında erkek cesedi bulundu.
​Ortaokulda Feci Olay! Okul Penceresinden Düştü Mü İtildi Mi?
​Ortaokulda Feci Olay! Okul Penceresinden Düştü Mü İtildi Mi?
Bir ortaokulun 8. sınıfında öğrenim gören 12 yaşındaki kız öğrenci, öğle arasında sınıfta arkadaşlarıyla oynadığı esnada 3. katın penceresinden aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan küçük kız tedavi altına alındı. Ameliyat sonrası ayağa kalkamayan ve 45 gün boyunca yatması gereken küçük kızın sakat kalma riskinin de bulunduğu öğrenildi. Aile, kaynaştırma öğrencisi olan çocuklarına, okul yönetimi tarafından ilgi ve alaka gösterilmediği iddia etti.
​FETÖ'cüyüm ve Uçağı Patlatacağım Diyen Kadın Hakkında Flaş Gelişme
​FETÖ'cüyüm ve Uçağı Patlatacağım Diyen Kadın Hakkında Flaş Gelişme
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırarak olay çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Nikar D., hakkında “cebir ve tehdit kullanarak hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
​Sokak Ortasında Kadını Döven Şahsın Cezasını Vatandaş Kesti
​Sokak Ortasında Kadını Döven Şahsın Cezasını Vatandaş Kesti
Sokak ortasında kadına tokat atan şahsa, olaya tanık olan vatandaş tarafından dayak atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
​Halk Otobüsünün Kopan Kapısından Düşen Kadın Ağır Yaralandı
​Halk Otobüsünün Kopan Kapısından Düşen Kadın Ağır Yaralandı
​Patronunun Kafasına Sıkan Küçük Çoban Her Yerde Aranıyor
​Patronunun Kafasına Sıkan Küçük Çoban Her Yerde Aranıyor
​Urfalı Bürokrat, Bakan Yardımcılığına Atandı
​Urfalı Bürokrat, Bakan Yardımcılığına Atandı
​TÜBİTAK'ta FETÖ Operasyonu
​TÜBİTAK'ta FETÖ Operasyonu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:03
Güneş
07:30
Öğle
12:30
İkindi
15:00
Akşam
17:20
Yatsı
18:42
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿