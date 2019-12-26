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Bu haber 26 Aralık 2019 09:00:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Okulun Güvenlik Görevlisi 5 Öğrenciyi Taciz Etti

Bir ortaokulun özel güvenlik görevlisi, yaşları 12 ila 13 arasında değişen 5 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Aileler şüpheli hakkında şikayetçi olurken, çocukların ifadesinin psikolog eşliğinde alınacağı öğrenildi.

​Okulun Güvenlik Görevlisi 5 Öğrenciyi Taciz Etti

Mersin’in Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki bir ortaokulda Pazartesi günü yaşandığı iddia edilen olay, öğrencilerden birinin durumu babasına, babanın da olayı rehber öğretmene anlatmasıyla ortaya çıktı. Şikayet üzerine okul idaresi hemen özel güvenlik görevlisiyle ilgili tutanak tutarak durumu polise bildirdi. Okulun özel güvenlik görevlisi M.A.B gözaltına alındı. Olayın duyulmasının hemen ardından 4 öğrenci velisi daha, çocuklarının özel güvenlikçi tarafından sözle ve elle taciz edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Siteler Polis Merkezi'nde ifade veren aileler, çocuklarını taciz ettiğini öne sürdükleri şüpheli hakkında şikayetçi olduklarını söylediler. Tacize uğradıkları öne sürülen 5 kız çocuğu ise psikolog eşliğinde ifadelerinin alınması için Cumhuriyet Savcılığına götürüldü.




 

Çocuklara Elle Sarkıntılık Etmiş

Tacize uğradığı ileri sürülen kız çocuklarından birinin babası olan M.K., polis merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, özel güvenlik görevlisinin kızını sözle taciz ettiğini öne sürerek, "Kızımın yanına gelip, 'Bana kuzeninin telefon numarasını ver, senin sevgilin var mı?' gibi sorular sormuş. Benim kızıma karşı sözle taciz var ama diğer arkadaşların çocuklarına elle sarkıntılık yapmış" dedi. M.K., şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi.




 

Ablanı Bana Ayarla Demiş

Bir başka kız çocuğunun ağabeyi M.D. ise ifadesini verdiğini ve şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Kız kardeşim 13 yaşında. Onun bir büyüğü ise yeni evlendi. 'Ablanı bana ayarla, kocasından ayır' demiş, sosyal medya hesabını istemiş. Okul çıkışında da kardeşimi yanağından öpmüş. Birçok kez de sözlü tacizde bulunmuş. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.




 

"Güvenlikçi hakkında hemen tutanak tutup polise bildirdik"

Okul Müdürü Murat Teker, olayın Pazartesi günü akşam saatlerinde çocukların beden eğitimi öğretmenine söylemesiyle ortaya çıktığını ifade ederek, "Daha sonra olay rehberlik servisine geliyor. Rehberlik servisi benimle iletişime geçince hemen tutanak tuttuk. Ertesi gün sabah durumu polise bildirdik, onlar da gelip şüpheliyi gözaltına aldı. Biz de bu durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdik. Olayı örtbas etme gibi bir durum kesinlikle olmadı. Biz buradaki çocukların güvenliğinden sorumluyuz. Böyle bir olayın meydana gelmesi bizleri de çok üzdü. Biz herhangi bir gecikmeye mahal vermeden gereğini yaptık" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Okulun Güvenlik Görevlisi 5 Öğrenciyi Taciz Etti
​Okulun Güvenlik Görevlisi 5 Öğrenciyi Taciz Etti
Bir ortaokulun özel güvenlik görevlisi, yaşları 12 ila 13 arasında değişen 5 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Aileler şüpheli hakkında şikayetçi olurken, çocukların ifadesinin psikolog eşliğinde alınacağı öğrenildi.
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