Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 26 Aralık 2019 08:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren koca: "Bebeğimize bakmadı, kendimi kaybettim"

Halime Şenal'ın dini nikahlı eşi tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürülmesi olayıyla ilgili hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

​Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren koca:

Olay, 23 Temmuz 2019 tarihinde yaşandı. Sabah minibüsüyle Antalya’nın Manavgat ilçesi Kumköy-Evrenseki sınırında bulunan Kumköy Minibüs durağına gelen M.A.K. isimli vatandaş, durağın yan tarafında Kumköy Deresi kıyısında bir kadının kanlar içerisinde yattığını görünce jandarmayı aradı. Olay yerine gelen Kumköy Jandarma Karakoluna bağlı ekipler ve sağlıkçılar kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Kumköy ve Side Jandarma Karakollarına bağlı ekipler, öldürülen genç kadının olay yerinin yakınındaki bir otelde garson olarak çalıştığını belirledi.




 

İlk İfadede Kıskançlık Dedi

Olay yerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, genç kadının gece iş çıkışında dini nikahlı yaşadığı Ümit G. ile tartıştığını, şahsın daha sonra genç kadını bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, kısa süreli bir çalışmanın ardından cinayet zanlısı Ümit G.'yi saklandığı yerde yakaladı. Zanlı ilk ifadesinde Halime Şenal ile kıskançlık nedeniyle tartıştığını ve boğuşma sırasında bıçakladığını söyledi.




 

İddianame hazırlandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otopsi sonucunda Halime Şenal’ın vücudunda 17’si öldürücü olmak üzere 25 bıçak darbesi bulunduğu ölüm sebebinin iç organ kaybı olarak belirlendiği belirtilerek, “Müşterek çocuğun bakımı nedeniyle maktule karşı husumet besleyen ve maktulü öldürme düşüncesini kendisinde benimseyen şüphelinin olay günü maktulü öldürme amacı ile ekmek bıçağını yanına alıp, maktülün işten çıkış saatini beklediği, aralarında yaşanan tartışmanın ardından maktulün vücuduna çok sayıda öldürücü nitelikte bıçak saplamak suretiyle tasarlayarak kasten öldürdüğü anlaşılmıştır” denildi. İddianamede ayrıca sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ümit G., sanık yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından ifadesi alınan sanık Ümit G., Halime Şenal’la 2 yıl boyunca duygusal birliktelik yaşadıklarını belirterek, “Bu birliktelikten Alparslan adını verdiğimiz bir çocuğumuz dünyaya geldi. Müşterek çocuğumuzun dünyaya gelmesinin ardından Halime Şenal resmi nikahlı eşimden boşanarak kendisiyle evlenmem konusunda bana baskı yapmaya başladı. Bu isteğini kabul etmeyince beni çocuğumuzla tehdit edip çocuğa kötü davranışlarda bulunmaya başladı. Gaziantep’e ailemin yanına ziyarete gittiğimizin 3’ncü günü Halime Şenal çocuğu istemediğini ve bakmayacağını söyleyerek çocuğu da bırakıp tek başına Uşak’a ailesinin yanına gitti. Bir süre sonra Uşak’a yanına giderek çocuğun annesine ihtiyacı olduğunu söyledim. Çocuğu istemediğini, bakmayacağını, annelik yapmayacağını söyledi. Bu süreçte çocuğa resmi nikahlı eşim baktı” dedi.

Olaydan kısa bir süre önce Halime Şenal’ın Uşak’tan Manavgat’a gelerek çalışmaya başladığını öğrendiğini aktaran Ümit G., “Gece saat 12.00’de iş çıkışında servis aracından inmesini bekledim ve olayın olduğu yerde konuşmaya başladık. Konuşmanın tartışmaya dönüştü. Bir anda bana hakaret ve küfür etmeye başladı, tokat attı. Yüzüme tükürdü. ‘Öleceksin bu gece, senden kurtulacağım. Çocuk, yurda gidecek’ dedi. Bana bıçakla saldırdı. Bende yanımda bulunan bıçakla ona saldırdım. Yere düşünce elindeki bıçağı alıp kenara attım. Sonrasında kendimi kaybettim. Birkaç kez daha yerde bıçak sapladım” dedi.
Duruşmada sanık avukatı, çift arasındaki sorunlarının sebebinin müşterek çocuğun bakımı olduğunu kaydederek, olayın haksız tahrik ve meşru müdafaa sınırlarının aşılması sonucunda meydana geldiğini, müvekkilinin tahliyesi ve beraatini istedi.

Duruşmada Halime Şenal’ın babası Lütfü Şenal’ın avukatı olarak katılan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneğinden avukat Hatice Kübra Turan ise sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini belirterek, “Halime Şenal, sanık aleyhine Manavgat Aile Mahkemesi’nden 2017 yılında koruma kararı aldırmıştır. Sanığın, Halime Şenal’ı tasarlayarak canavarca hislerle öldürdüğünü düşünüyoruz. Olay yerinde Halime Şenal’ın vücudunda 17’si öldürücü nitelikte olmak üzere 25 bıçak darbesi vardır. Sanık, Halime Şenal yere düştükten sonra da defalarca bıçaklamıştır. Meşru müdafaa ve haksız tahrikten bahsedilemez” dedi.

Olayda 2 bıçak olduğunu hatırlatan avukat Turan, sanığın kullandığı ekmek bıçağında vücuduna sapladığı için Halime Şenal’ın DNA’sına rastlandığını, diğer bıçağın ise Halime Şenal’ın cesedinden 7 metre uzaklıkta kapalı olarak bulunduğu ve üzerinde Ümit G.’ye ait DNA izine rastlanmadığını anlatıp, sanığın kendisine saldırdığı şeklindeki sözlerinin gerçek olmadığını söyledi. Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için için ileri bir tarihe ertelendi.
Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği yöneticisi avukat Hatice Kübra Turan, “Halime Şenal dini nikahlı eşi tarafından 25 bıçak darbesiyle 23 Temmuz’da katledildi. Dava şu anda tanıkların dinlenilmesi aşamasına geçildi. Savcılık ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan iddianame hazırladı. Ayrıca meşru müdafaa ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istiyor. Bizde bu kanaatteyiz” dedi. Sanıkla, Halime Şenal arasında olay tarihinde 9 aylık bebeklerinin olduğunu ve sanığın Halime’nin çocuğa bakmadığı için tartıştıklarını ve öldürüldüğünden bahsedildiğini söyleyen Turan, “Bu bizim açımızdan canavarca hislerle yapılmış bir katliam. Çünkü 25 bıçak darbesi olduğu, 17 bıçak darbesinin öldürücü nitelikte, 8 tanesinin öldürücü olmayan nitelikte olduğu ve iç organ kaybından dolayı ölümün gerçekleştiği belirtiliyor. Biz haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerini uygulanmayacağı kanaatindeyiz” dedi.

Hatice Kübra Turan, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi amacıyla dernek olarak çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.




Editör: Ahmet Şen  
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Okulun Güvenlik Görevlisi 5 Öğrenciyi Taciz Etti
​Okulun Güvenlik Görevlisi 5 Öğrenciyi Taciz Etti
Bir ortaokulun özel güvenlik görevlisi, yaşları 12 ila 13 arasında değişen 5 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Aileler şüpheli hakkında şikayetçi olurken, çocukların ifadesinin psikolog eşliğinde alınacağı öğrenildi.
​Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren koca:
​Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren koca: "Bebeğimize bakmadı, kendimi kaybettim"
Halime Şenal'ın dini nikahlı eşi tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürülmesi olayıyla ilgili hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.
​Yıllar Sonra Akçakale’den Suriye’ye İhracat Yapıldı
​Yıllar Sonra Akçakale’den Suriye’ye İhracat Yapıldı
Şanlıurfa'dan, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine yıllar sonra ilk ihracat yapıldı.
​Travestiyi Öldüren Zanlı: Öldür Beni Diye Yalvarıyordu
​Travestiyi Öldüren Zanlı: Öldür Beni Diye Yalvarıyordu
Travestiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 20 yaşındaki sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen olayın tek görgü tanığı, sanığın ortada herhangi bir neden yokken, yatağın üzerinde olan maktulü sırtından bıçaklamaya başladığını söyleyerek, “Ben cimcikliyor, şaka yapıyor sandım. Naz bağırmaya başladı. Bende, ‘Ne yapıyorsun? ’ diye bağırdım. Ş.Y., Naz’ın kafasına yastık bastırmış halde boğazına doğru bıçakla vuruyordu. Naz’ın yalvarışını hatırlıyorum. ‘Öldür beni’ diye yalvarıyordu” dedi.
​Karayolunun Ortasında Erkek Cesedi
​Karayolunun Ortasında Erkek Cesedi
Bir tırın çarptığı iddia edilen kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ölümüne neden olan aracın ve sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Kamyonetin Altında Erkek Cesedi Bulundu
Kamyonetin Altında Erkek Cesedi Bulundu
Park halinde bulunan bir kamyonetin altında erkek cesedi bulundu.
​Ortaokulda Feci Olay! Okul Penceresinden Düştü Mü İtildi Mi?
​Ortaokulda Feci Olay! Okul Penceresinden Düştü Mü İtildi Mi?
Bir ortaokulun 8. sınıfında öğrenim gören 12 yaşındaki kız öğrenci, öğle arasında sınıfta arkadaşlarıyla oynadığı esnada 3. katın penceresinden aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan küçük kız tedavi altına alındı. Ameliyat sonrası ayağa kalkamayan ve 45 gün boyunca yatması gereken küçük kızın sakat kalma riskinin de bulunduğu öğrenildi. Aile, kaynaştırma öğrencisi olan çocuklarına, okul yönetimi tarafından ilgi ve alaka gösterilmediği iddia etti.
​FETÖ'cüyüm ve Uçağı Patlatacağım Diyen Kadın Hakkında Flaş Gelişme
​FETÖ'cüyüm ve Uçağı Patlatacağım Diyen Kadın Hakkında Flaş Gelişme
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırarak olay çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Nikar D., hakkında “cebir ve tehdit kullanarak hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
​Sokak Ortasında Kadını Döven Şahsın Cezasını Vatandaş Kesti
​Sokak Ortasında Kadını Döven Şahsın Cezasını Vatandaş Kesti
Sokak ortasında kadına tokat atan şahsa, olaya tanık olan vatandaş tarafından dayak atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
​Eşinin İş Yerine Çiçekle Geldi, Kurşun Yağdırdı
​Eşinin İş Yerine Çiçekle Geldi, Kurşun Yağdırdı
Bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerine iddiaya göre elinde çiçeklerle gelerek kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis saldırgan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.
​Şaşkına Çeviren Olay! Kayınvalidesine 8 Adet Sıfır Araç Aldı
​Şaşkına Çeviren Olay! Kayınvalidesine 8 Adet Sıfır Araç Aldı
Sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza yaparak sigorta şirketlerini dolandırdığı ileri sürülen çetenin lideri Sedat T.'nin kendi üzerine 13, annesine 5, babasına 10, teyzesine 7, kardeşine 11, 70 yaşındaki okuma-yazma bilmeyen ehliyeti olmayan kayınvalidesine de 8 sıfır araç aldığı, bu araçların hepsinin de kazaya karıştığı ortaya çıktı.
Cezaevinden Yeni Çıkan Şahsın ​Üzerine Oturup Polisin Gelmesini Bekledi
Cezaevinden Yeni Çıkan Şahsın ​Üzerine Oturup Polisin Gelmesini Bekledi
Bir eve girmeye çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalayanlardan biri şüphelinin kaçmasını önlemek için polis gelene kadar üzerinde oturdu.
​Okulun Güvenlik Görevlisi 5 Öğrenciyi Taciz Etti
​Okulun Güvenlik Görevlisi 5 Öğrenciyi Taciz Etti
​Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren koca:
​Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren koca: "Bebeğimize bakmadı, kendimi kaybettim"
​Şanlıurfa’da Hz. İsa’nın Olduğu Tarihi Tablo Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da Hz. İsa’nın Olduğu Tarihi Tablo Ele Geçirildi
​Yıllar Sonra Akçakale’den Suriye’ye İhracat Yapıldı
​Yıllar Sonra Akçakale’den Suriye’ye İhracat Yapıldı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:03
Güneş
07:30
Öğle
12:30
İkindi
15:00
Akşam
17:20
Yatsı
18:42
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿