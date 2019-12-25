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Bu haber 25 Aralık 2019 22:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Soylu, Personel ile bir araya geldi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, belediye başkanlığı görevini devralmasının ardından Destek Hizmetleri Müdürlüğünde belediye personeli ile bir araya geldi.

​Başkan Soylu, Personel ile bir araya geldi

Birim amirleri ve personel ile tek tek tokalaşan Başkan Soylu, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün belediyenin ana gövdesini oluşturduğunu söyledi. Halka ve şehre en güzel hizmeti sunabilmek için özverili bir çalışma yürütmek gerektiğini vurgulayan Başkan Soylu, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz belediyemizin ana iki unsurunu teşkil etmektedirler. Sizin çalışmanız belediyemizin yüzüdür. Hep birlikte memleketimize hizmet edecek ve Ceylanpınar’ı güzel yerlere taşıyacağız.” dedi.




Personelin hatıra fotoğrafı isteklerini de kırmayan Başkan Soylu, sorun ve sıkıntılarını ileten personeli de dinledi. Destek Hizmetleri Müdürü Nuri Kahraman ve Temizlik İşleri Müdürü Adnan Daşkıran’dan çalışmalar hakkında brifing alan Başkan Soylu, daha sonra Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ayrıldı.



Editör. Ahmet Şen 
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