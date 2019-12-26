​Şanlıurfa’da Hz. İsa’nın Olduğu Tarihi Tablo Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.Şanlıurfa’da Tarihi Eşyalar Ele GeçirildiOperasyonda Haliliye İlçe merkezinde ikamet eden biri yabancı uyruklu olmak üzere 3 şahsın kaldığı ayrı evlerde arama yapıldı. Yapılan aramada bir adet Hazreti İsa'nın bas kısmının resmedildiği Bizans dönemine ait portre, bir adet çeşitli dinlerde kutsal kabul edilen bir ağaçta beş adet kuşun resmedildiği ve yapım dönemi tespit edilemeyen porte ile bir adet çeşitli dinlerde kutsal kabul edilen karşılıklı tavus kuşunun resmedildiği yapım dönemi tespit edilemeyen portre ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli şahıs da gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.Editör: Ahmet Şen